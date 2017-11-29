Zabıta Gıda Denetimlerini Sıkılaştırdı

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri gıda ve içecek satışı yapılan iş yerlerinde sıkılaştırdı.

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri gıda ve içecek satışı yapılan iş yerlerinde sıkılaştırdı.

Kırşehirlilerin sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmalarının sağlanması adına denetimlerin arttırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, rutin denetimlerin yanına sıkılaştırılmış denetimlerde eklendiğini söyledi.

İl genelinde yapılan denetimlerin arttırılmasının sağlık açısından da önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Özellikle fırın, kahvehane, çay ocağı, pastane, lokanta ve imalathaneler gibi sıhhi iş yerlerinin kontrol edilmesine önem vermekteyiz. Denetimlerde en çok temizliğe ve gramaja önem veriliyor. Amacımız daha düzenli bir Kırşehir, yapılan kontroller sıkı bir şekilde devam edecek. Halkın sağlıklı bir şekilde genellikle yiyecek ve içecek üzerine hizmet veren satış yapan işletmeleri incelediklerini vatandaşımızın hizmet aldığı yerler çok önemlidir" dedi.

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmesinin önemini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda, gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacındayız.

İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında asla taviz vermeyeceğiz.

Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızı gördüğümüz eksiklikler konusunda bir kereye mahsus olmak üzere uyarıyoruz. Daha sonraki kontrollerimizde aynı durumla karşılaşmamız halinde gerekli yasal işlemleri yapıyoruz."