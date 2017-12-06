Zabıta İle Esnafın Kavgasını Polis Ayırdı

Diyarbakır'da, zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Diyarbakır'da, zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zabıta ekipleri etrafta bulunan seyyar satıcıların eşyalarını kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine çevrede bulunan esnafla zabıta arasında arbede yaşandı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, zabıta ve esnafı sakinleştirerek olayın daha da büyümesini önledi.