  • BIST 105.635
  • Altın 156,528
  • Dolar 3,8499
  • Euro 4,5446
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Zabıta İle Esnafın Kavgasını Polis Ayırdı

» »
Zabıta İle Esnafın Kavgasını Polis Ayırdı
Diyarbakır'da, zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Diyarbakır'da, zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zabıta ekipleri etrafta bulunan seyyar satıcıların eşyalarını kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine çevrede bulunan esnafla zabıta arasında arbede yaşandı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, zabıta ve esnafı sakinleştirerek olayın daha da büyümesini önledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp İl Başkanı Kiraz Aday Olmayacağını Açıkladı06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Eğitim Bir Sen Manavgat’ta Kadın Üyeleriyle Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Mhp Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay:06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Zabıta İle Esnafın Kavgasını Polis Ayırdı06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Atatürk Üniversitesinden Doktora Tezi Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Afetzedelere Paraları Dağıtılmaya Başladı06 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Geleneksel Tatlara Altın Madalya06 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
  • Bakka, Türkiye’nin Waıpa Başkanlığını Destekledi06 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
  • Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’nın 3’üncüsü Mart’ta Ankara’da Düzenlenecek06 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti