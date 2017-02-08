Zabıta Müdürlüğünden Yarı Yıl Tatili Ardından Kantin Denetimleri

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla yarı yıl tatili sonrasında eğitim öğretime...

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla yarı yıl tatili sonrasında eğitim öğretime açılan okullarda kapsamlı kantin denetimi yapıldı.

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısı başlangıcında yapılan denetimlerde eğitim kurumlarındaki kantinler denetlendi. Öğrencilerin büyük zaman geçirdiği ve sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda incelemeler yapıldı. Denetimlerde ayrıca gıda maddeleri ile diğer maddelerin ayrı reyonlarda satışının yapılıp yapılmadığı, tezgah ve raf yüksekliği, boya ve badana durumu, kullanılan alet ve araçların temizliği, çöp ve atıklar için ağzı kapalı çöp kovasının olup olmadığı, soğutma tertibatlı dolap ve tezgahların olup olmadığı, ekmek ve unlu mamullerin muhafaza durumu, haşarat ile mücadelede yapılması gereken konular ile sinekliklerin olup olmadığı gibi birçok kalemde kontroller gerçekleştirildi.

Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.