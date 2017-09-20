Zabıta Öğrenci Servislerini Denetliyor

Edirne Belediyesi Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimleri...

Edirne Belediyesi Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimleri arttırdı. Servislerin kurallara uyup uymadıklarını inceleyen ekipler, kurallara uymayan servis şoförlerine cezai işlem uyguladıklarını belirtti.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara öğrenci taşıyan servisler, okulla giriş ve çıkış saatlerinde Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından denetleniyor.

Ekipler, öğrencilerin okula gidip-gelirken kullandıkları okul servislerinin yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olup-olmadığını ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını inceliyor.

Kurallara uymayan okul servisleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, vatandaşların servis araçlarıyla ilgili her türlü öneri ve şikayetlerini Alo 153 numaralı hatta yapabileceği gibi Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0(284) 225 19 78 numaralı hattına bilgi verilebileceğini belirtti.