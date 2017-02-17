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Zabıta Sömürüye Geçit Vermiyor

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Zabıta Sömürüye Geçit Vermiyor
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dilencilere göz açtırmıyor.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dilencilere göz açtırmıyor.

Nilüfer'deki camilerin çevresinde önce tespit yapan zabıta ekipleri, cuma namazı öncesi ve sonrasında operasyon düzenledi. Ekipler, Konak, Kültür, Ataevler, Beşevler ve Çamlıca Mahallesi'ndeki camilerin çevresinde çok sayıda dilenci yakaladı. Genellikle çocuklarını kullanan kadın dilencilerin cami çevrelerinde para toplamaya çalıştığını tespit eden ekipler, haklarında kanuni işlem yaptı. Operasyonda dilencilerin üzerinden bol miktarda para çıktı.

Ekipler, ayrıca cami önlerindeki seyyar satıcılara da müdahale ederek, uygunsuz satış yapmalarını önledi.

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