Zabıta Ve Polisten Dilenci Operasyonu

Erzurum'da zabıtası ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cami önlerinde ki dilencilere operasyon düzenledi.

Erzurum'da zabıtası ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cami önlerinde ki dilencilere operasyon düzenledi.

Cuma namazı sırasında camilerin önlerinde yapılan çalışmada dilenciler toplanarak ekip araçları ile zabıta müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerden bazıları ise polis ve zabıtayı görünce kaçarak kurtuldu. Dilenirken yakalanan kişilere kabahatler kanuna göre cezalar yazıldı.

Yapılan çalışma sonucunda yakalanan dilencilerin üzerinden yüklü miktarda para çıktığı belirtildi.