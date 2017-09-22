Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi Kapalıçarşı'da esnafa karanfil dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi Kapalıçarşı'da esnafa karanfil dağıttı. Ziyarette en yaşlı esnafa da plaket takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti. Zabıta ekipleri esnafla tek tek sohbet edip, karanfil hediye etti. Ziyarete en yaşlı esnafa da plaket takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sadettin Özyazıcı, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Anadolu'da yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan ahilik geleneğini saygı, sevgi, dürüstlük, cömertlik ve dayanışma değerlerini esas alarak yaşatmaya çalışan değerli esnafların yanında olduğumuzu göstermek adına buradayız. 13'üncü yüzyılda Anadolu'da temelleri atılmış olan ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas almıştır. Esnaf ve zanaatkarları yüksek ahlaki değerler etrafında birleştiren ahilik teşkilatı, insanımızın dürüstlüğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimizin birliği ve sosyo ekonomik güç kaynağı olmuştur. Din, dil, ırk farkı gözetmeden herkesi eşit gören, saygı, dürüstlüğü esas alan bir anlayış ile dayanışma ruhunu ekonomiye yansıtan ahilik kültürü günümüz esnaf ve zanaatkar birliği içinde bir sosyal miras ve altın bir rehber niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Özyazıcı, "Ahiliğin kurucusu Ahi Evren Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Geçmişin değerlerine sahip çıkarak bugün burada sizlerle beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız Ahilik Haftası'nın ülkemizin kalkınmasına, milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını temmeni ediyor, İstanbul Büyükşehir belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz" dedi.