  • BIST 104.405
  • Altın 145,676
  • Dolar 3,4918
  • Euro 4,1816
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil

» »
Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi Kapalıçarşı'da esnafa karanfil dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi Kapalıçarşı'da esnafa karanfil dağıttı. Ziyarette en yaşlı esnafa da plaket takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti. Zabıta ekipleri esnafla tek tek sohbet edip, karanfil hediye etti. Ziyarete en yaşlı esnafa da plaket takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sadettin Özyazıcı, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Anadolu'da yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan ahilik geleneğini saygı, sevgi, dürüstlük, cömertlik ve dayanışma değerlerini esas alarak yaşatmaya çalışan değerli esnafların yanında olduğumuzu göstermek adına buradayız. 13'üncü yüzyılda Anadolu'da temelleri atılmış olan ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas almıştır. Esnaf ve zanaatkarları yüksek ahlaki değerler etrafında birleştiren ahilik teşkilatı, insanımızın dürüstlüğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimizin birliği ve sosyo ekonomik güç kaynağı olmuştur. Din, dil, ırk farkı gözetmeden herkesi eşit gören, saygı, dürüstlüğü esas alan bir anlayış ile dayanışma ruhunu ekonomiye yansıtan ahilik kültürü günümüz esnaf ve zanaatkar birliği içinde bir sosyal miras ve altın bir rehber niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Özyazıcı, "Ahiliğin kurucusu Ahi Evren Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Geçmişin değerlerine sahip çıkarak bugün burada sizlerle beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız Ahilik Haftası'nın ülkemizin kalkınmasına, milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını temmeni ediyor, İstanbul Büyükşehir belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar Çevre Bakanı Al-ramaihi, Ceylanpınar’da22 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Ordu’ya 4 Baraj22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Hakkari’de Ruhsatsız Barakalar Kaldırılıyor22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’li Yatırımcılarla Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Gaziler, Geleneksel Bowling Turnuvası’nda Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Her 5 Ani Ölümün Biri Kalp Krizinden22 Eylül 2017 Cuma 13:13
  • Başkale’de "Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık" Toplantısı.22 Eylül 2017 Cuma 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti