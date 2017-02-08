Zabıtadan Metruk Yapılara Sıkı Takip

Keçiören Belediyesine bağlı Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçağız Mahallesinde bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesine bağlı Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçağız Mahallesinde bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Keçiören'de yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, başıboş hayvanların, madde bağımlılarının ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş kişilerin mesken tuttuğu terk edilmiş yapılar halk sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit ediyor. İlçede metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit edilerek zabıta ekipleri nezaretinde yıkılıyor. Keçiören Belediyesi, bu tür özellikleri taşıyan kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek sahipleri ile iletişime geçtikten sonra yapı sahibinin de rızasıyla yıkımını gerçekleştiriyor.

"Tehlike saçan yapıları yıkıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kaderine terk edilmiş metruk haldeki yapıların halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, "Gerek küçük çocuklar gerekse de çevredeki yapılar ve araçlar için tehlike yaratan, halkı rahatsız ve tedirgin eden, genel huzuru bozacak şekilde kullanılan bu yapılar aynı zamanda görüntü kirliliği de oluşturuyor. Çevre sağlığını olumsuz şekilde etkileyen metruk yapıları tespit ederek mal sahiplerinin de rızasını aldıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yıkım çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinlerinden de olumlu tepki aldıklarını belirten Ak "Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı her şeyden çok daha önemli ve önceliklidir. Amacımız, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Keçiören inşa etmek. İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe hem vatandaşlarımız rahat nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçerek olabilecek tüm olumsuzlukları önlüyoruz" ifadelerini kullandı.