Zabıtadan Pazar Denetimi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerini denetledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak maksadıyla ilçe pazarında bulunan sebze, meyve ve giysi tezgâhlarında denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, fiyat etiketi, ürün ambalajları, son kullanma tarihleri, tüketicinin rahatsız edilip edilmediği ve genel hijyen kaidelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti. Etiketlerin görünür şekilde yazılması hususunda satıcılar ikaz edildi. İkazlara rağmen fiyat etiketlerinde yanıltıcı rakamlar kullanan bir pazarcının tezgâhı encümen kararı ile 5957 sayılı kanun gereği geçici bir süre kaldırıldı. Söz konusu pazarcıya idarî para cezası kesildi.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için kontrollerin devam edeceğini söyledi.