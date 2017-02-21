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Zabıta’dan Suriyeli Dilencilere Yönelik Operasyon

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Zabıta’dan Suriyeli Dilencilere Yönelik Operasyon
Bahçelievler'de Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin...

Bahçelievler'de Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.

Bahçelievler'de Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi. Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan zabıta ekipleri daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinle birlikte hareket etti. Zabıta ekipleri Suriyeli ailelerin kaldığı evlerin kapılarını polis eşliğinde tek tek çaldı. Uykularından uyanan Suriyeli aileler karşılarında polis ve zabıtaları görünce şaşkınlık yaşadı.Ne olduğunu anlamayan bazı Suriyeliler, zabıtalara direnerek kaldıkları yerden çıkmak istemedi. Zabıtalar tarafından toplanan Suriyeliler, zabıtanın minibüslerine bindirilerek daha iyi yaşam şartlarının olduğu Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Gençlik Kampı'na yerleştirilmek üzere götürüldü.

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