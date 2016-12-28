Zabıta’dan Yılbaşı Denetimi

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetim uygulaması başlattı.

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetim uygulaması başlattı.

Zabıta ekipleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca umuma açık eğlence ve istirahat işletmelerini denetime tabi tutuyor. Denetimlerde işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol eden ekipler, yılbaşı öncesinde kontrol uygulamasını sıklaştırdı. Ayrıca ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri gerekli işlem başlatılarak faaliyetlerine son verildi.