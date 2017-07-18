Zabun: "Alternatif Destinasyon Arayanlar Kahramanmaraş’ı Tercih Edecek"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, önümüzdeki 5 yılda, alternatif destinasyon arayan insanların Kahramanmaraş'ı tercih...

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, önümüzdeki 5 yılda, alternatif destinasyon arayan insanların Kahramanmaraş'ı tercih edeceğini söyledi.

Şehrin önde gelen otel yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Zabun, 2004'ten itibaren turizmin gelişmesi ve ticarileşmesi açısından, diğer taraftan Kahramanmaraş'ı tanıtmak açısından 6 kişilik bir platform oluşturarak bir dizi çalışmalarda bulunduklarını söyledi. TÜRSAB yetkililerini Kahramanmaraş'a davet ederek kentin turistik değer taşıyan bölgelerini ve eserlerini tanıttıklarını belirten Zabun, "Baraj göllerimizde tekne turları yaptırdık. Böylece, GAP turlarına Kahramanmaraş'ı dahil etmeye çalıştık. Bununla birlikte Offshore yarışları gibi ili tanıtabilecek büyük organizasyonlar yaparak kentimizin su sporları alanındaki potansiyelini tam anlamıyla aktif hale getirdik. Döngel Mağaraları'ndaki çalışmalara katkıda bulunduk. Direkli Mağarası kazı çalışmalarına önemli destek verdik. Buradaki çalışma halen devam ediyor ve bu kazılar yaşamın ilk izlerini gün yüzüne çıkaracak çok önemli çalışmalar. Bütün bu deneyimlerimizi otel yöneticilerimizle paylaştık. Neler yapabileceğimiz üzerine konuştuk" dedi.

Germenicia Antik Kenti'nin Kahramanmaraş için büyük bir zenginlik olduğunu aktaran Başkan Zabun, şöyle devam etti:

"Roma dönemine ait olduğu tespit edilen Germenicia Antik Kenti mozaikleri, dünyanın sayılı kültür hazinelerinden birisi. Mutlaka bu hazineyi turizm sektörü temsilcilerine ve ziyaretçilerimize açmamız ve tanıtmamız gerek. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu bölgenin kamulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla iki ev satın alarak Hazine'ye devrettik. Otel yöneticilerimizle bu bilgileri paylaştık. Uzun bir görüşme gerçekleştirdik değerli müdürlerimizle. Bu görüşme neticesinde Kahramanmaraş için "ne yapabilirizi, dolayısıyla kendilerinin de nasıl bir katkı koyabileceğini, Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin, Turizm İl Müdürlüğümüzün turizm konusunda odaklanmamız gereken alanlarla ilgili koordinasyonun önemli olduğunu ve bunun için nasıl hareket edebileceğimizi konuştuk. Tekrar çok yakın bir tarihte bir strateji belirleyeceğiz. Burada "ne yapabilirizi konuşurken; bir platform oluşturalım görüşü çıktı."

"Şehrin tanıtımı için biz hazırız"

Önümüzdeki 5 yılda, alternatif destinasyon arayan insanların Kahramanmaraş'ı tercih edeceğini kaydeden KMTSO Başkanı Serdar Zabun, "Edebiyat Müzesi, Mutfak Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı ile Türkiye'nin en büyük ikinci Kapalı Çarşısı mutlaka görülmesi gereken yerler. Bu bölgeler turizm açısından çok daha aktif hale getirilebilir. Bu çarşılarda, turizm kültürünü, turiste nitelikli hizmet sunabilme kabiliyetini oluşturmamız gerek. Bu platformda inşallah turizm adına güzel şeyler yapacağız. Geçmişte şehrimiz kendi turizmini canlandırmaya çalıştı. Gelen konuklar için nitelikli konaklama tesisi bulunmuyordu. Bir fuar yapıldığında yeterli yatak sayımız yoktu. Şu an görüyorum ki, otellerimiz çoğalmış, altyapımız gelişmiş, öyle bir noktaya ulaşmışız ki, artık otellere müşteri arar hale gelmişiz. İl genelinde yatak sayımız 5 binlere yaklaşmış durumda. 42-43 hatta bu yılın sonuna kadar 46 belgeli otelin olacağını düşünüyoruz" dedi.