Zahit Alüminyum Yeni Pazarlar Keşfediyor

Adana OSB'de, 65 bin metrekaresi kapalı, toplam 100 bin metrekare alanda yer alan iki ayrı tesiste; alüminyum profil, kompozit panel ve güneş ışığını...

Adana OSB'de, 65 bin metrekaresi kapalı, toplam 100 bin metrekare alanda yer alan iki ayrı tesiste; alüminyum profil, kompozit panel ve güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik güneş paneli üreten Zahit Alüminyum'un yönetim kurulu üyesi Elif Balbay Öz, kaliteli üretim kozunu dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiklerini bildirdi.

Elif Balbay Öz, Almanya, Romanya, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Polonya, Kıbrıs, Gana, Suriye, Etiyopya, Gürcistan, Kosova, Togo, Cezayir, Filistin, Tunus, Türkmenistan, İsrail, Mısır, Irak, İran, Azerbaycan ve Suudi Arabistan ağırlıklı olarak yaptıkları ihracatla yetinmediklerini, yeni pazarlara yelken açtıklarını belirtti.

Avrupa pazarı için Berlin'e ofis

Yüksek alım gücü nedeniyle Türk sanayicisi için her zaman en büyük ihracat kapısı olan Avrupa pazarını çok önemsediklerini belirten Elif Balbay Öz, "Bu pazarda yenilikçi ürünlerimizle etkinliğimizi artırmak istiyoruz. Onun için Almanya Berlin'i merkez seçtik. Avrupa pazarına yönelik tüm operasyonlarımızı, 2016 yılında Berlin'de açtığımız bu ofisimizden yürütüyoruz. Buradan Avrupa'da bizim sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların büyük bölümüne ulaşmayı hedefliyoruz. Yoğun gayretimiz ve yüksek kaliteye sahip ürünlerimizle, diğer pazarlarda elde ettiğimiz başarıyı Avrupa'da da tekrarlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Öz, Avrupa'nın yanı sıra Güney Afrika'nın da hedef pazarları arasında yer aldığını, ayrıca Amerika pazarı için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Üretimin yüzde 20'si ihraç ediliyor

Elif Balbay Öz, pazarlarda en büyük kozlarının kaliteli ve inovatif ürünler olduğuna dikkati çekerek, geçtiğimiz aylarda kurdukları AR-GE Merkezi ile bu kozlarını daha da güçlendirdiklerine dikkati çekti. Hammaddede dışa bağımlılık ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen dünya pazarlarında boy gösterdiklerini belirten Elif Balbay Öz, şunları kaydetti:

"Hali hazırda üretimimizin yüzde 20'lik kısmını ihraç ediyoruz. Geriye kalan kısım yurtiçi pazarında satışa sunuluyor. Önümüzde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. İhracattaki hedefimiz ise bunu kademeli olarak her yıl artırmak. Çünkü yapılan her ihracatı, ülkemizin dış ticaret açığına sunduğumuz bir katkı olarak değerlendiriyoruz."