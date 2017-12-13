  • BIST 109.233
  • Altın 153,431
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5151
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Zahmeti Çok Parası Az

» »
Zahmeti Çok Parası Az
El dokuması halıları ve kullanılan tekniğiyle dünyaca ünlü Gördes halılarını dokuyan kadınlar günlük sadece 20 TL karşılığında çalışıyor.

El dokuması halıları ve kullanılan tekniğiyle dünyaca ünlü Gördes halılarını dokuyan kadınlar günlük sadece 20 TL karşılığında çalışıyor.

Eskiden hemen hemen her evinde halı dokuma tezgahları olan Gördes'in Güneşli Mahallesinde halı dokuma tezgahları her geçen gün azalırken yaklaşık 40-45 gün süren büyük bir emekle ortaya çıkan el emeği göz nuru halılar sadece günlük 20 TL karşılığında dokunuyor. Gördes'in Güneşli Mahallesinde halı dokuyan kadınlar, ücretin düşüklüğünden şikayetçi. Aile bütçesine katkı sağlamak için halı dokuyan kadınlar, günde 7-8 saat uğraş karşılığında sadece 20 TL yevmiye alıyor.

El dokumacılığının gün geçtikçe azaldığı günümüzde, Manisa'nın Gördes ilçesinden yayıldığı için "Gördes düğümü" olarak bilinen ve dünyada Türk düğümü olarak literatüre geçen teknikle halı dokuyan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. El emeği göz nuru dokudukları halı karşılığında günde sadece 20 TL para kazanan kadınlar sabahın erken saatlerinde başladıkları dokuma işine 7-8 saatlerini verdiklerini ve emeklerinin karşılığını alamadıklarından şikayet etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Palandöken: "Türk Halkının Genlerinde Dayanışma Var"13 Aralık 2017 Çarşamba 10:53
  • ‘Çevrimdışı Navigasyon’ Dönemi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • İnegöl İhtisas Osb Büyüyor13 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten Bitcoin Uyarısı13 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Denizlerin Prensi Gram Altınla Yarışıyor13 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Türkiye’nin En Beğenilen Sigorta Şirketi Belli Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Simav’dan Avrupa’ya Tekstil İhracatı13 Aralık 2017 Çarşamba 10:33
  • Aksaray’a 60 Bin Hayvanlık Dev Tesis13 Aralık 2017 Çarşamba 10:23
  • Benzine Zam Beklentisi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Abdioğulları, Türkiye’nin "En Parlak" 100 Şirketi Arasına Girdi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti