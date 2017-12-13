CHP İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz'ün dünkü açıklaması ilginç..
Aslında tarafsız yargıya, tarafsız müfettişlere çağrı niteliğinde..
Akcagöz, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun zamanlamasına dikkat çekip, "Samsun'a da bakın" diyerek İçişleri Bakanlığı'na bir bakıma da AK Parti hükümetine 'gönderme yapıyor'..
Büyükşehir Belediyesi için "Mesela, Samsun’a gelse ortaya kimbilir neler çıkar? Büyükşehir Belediyesi'ne el atsalar" diyor...
Diyor demesine de, 'atsalar ne çıkar' demek için çok sebep var..
Örnek mi?..
FETÖ'den tutuklu doktorun ortağı olduğu şirkete verdikleri ihalede yolsuzluk olduğu iddiasıyla dava açıldı..
Açıldı da ne oldu.
Tam daha ilk duruşması yapılacak, dava zaman aşımından düştü'..
A Takımı Davası'nın 'İçişleri Bakanlığı'ndan izin için bekletilen' kısmı için 'izne gerek yok yargılayın" denildi..
Ama o 'izne gerek yok kısmı' yıllar sonra geldiği için daha ilk duruşmada, dava düştü.
Niyesi de gayet açık.. "Zaman aşımı"..
Yani atı alan Üsküdar'ı geçti bu zamana kadar.
Hadi bunları bırakın FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki malikanesinde 2. kata çıktığı, elebaşı ile özel görüşme yaptığı FETÖ soruşturmalarında aşikar olan Başkan için ne yapıldı ki bugüne kadar.
Kaldı ki, umrelerde 'FETÖ imamlarıyla' fotoğrafları boy boy yayınlanırken..
Hani FETÖ tutuklusu doktora verilen ihalelerde ödenen paraların akıbetine girmiyorum bile..
Hem de 15 Temmuz sonrasına kadar ihale ve hizmet sürecinin devam etmesine rağmen.
Yani CHP İl Başkanı Avukat Akcagöz, aslında yanıtlarını bildiği soruları ve beklentileri sunmuş dün kamuoyuna.
Samsun'a tarafsız müfettişler gelse, neler neler çıkar diyerek..
Çok şey çıkar inanıyorum, kalıbımı da basarım..
Ama 'Ne zaman'..
Ben söyleyeyim...
Zaman aşımı tamamlandığında..
Ya da 'Kenara koyalım' denildiğinde.
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Zaman aşımı ile 'yırtıyorlar'..
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