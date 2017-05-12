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ZAMANI GELMEDİ Mİ BAŞKAN?

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ZAMANI GELMEDİ Mİ BAŞKAN?
Samsunspor’un efsane başkanı İsmail Uyanık’ın Samsun’da bir dizi ziyaretlerde bulunması taraftarları heyecanlandırarak, 'Artık Zamanı Gelmedi mi Başkan?' dedirtti

SAMSUN'DA BULUNMASI 
BİLE COŞKU VERDİ
Samsunspor tarihinin en başarılı başkanlarından biri olan ve Kırmızı-Beyazlı takımın Süper Lig’deki başarılarında büyük pay sahibi olan İsmail Uyanık’ın Samsun’da bulunması taraftarlara da coşku verdi.  Gerek alt yapıdan yetiştirdiği oyuncular gerekse yıldız adayı genç futbolcuları Türkiye’nin dört bir yanını tarayarak bulup kulübe kazandıran İsmail Uyanık, Samsunspor tarihine altın harflerle yazıldı.

KURTAR BİZİ BÜYÜK BAŞKAN
İsmail Uyanık’ın Samsun’da bulunması Kırmızı-Beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı. Görevi bıraktıktan sonra Süper Lig’deki yerini koruyamayan ve her geçen sezon yönetimsel hatalardan dolayı 1’nci Lig’de mücadele eden Samsunspor’un yeniden şaha kalkması ve tekrar ait olduğu Süper Lige dönmesi için Başkan Uyanık’ın yeniden göreve davet eden taraftarlar, “Kurtar bizi büyük başkan” diye çağrıda bulundu.

TARAFTARLARIN GÖZÜ UYANIK’TA 
Samsun’da katıldığı bazı organizasyonlarda da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade etmesi de taraftarlar arasında “Yeniden göreve geri dönüyor” düşüncelerini hakim kıldı. Başkan İsmail Uyanık’ın Samsunspor’u yeniden eski günlerine döndürmek için güçlü bir ekonomik alt yapı ve kendi alt yapısına değer veren bir ekip oluşmasından söz etmesi de taraftarları “İsmail Uyanık Başkan, projelerle mi dönüyor” sorularını sormalarına neden oldu.

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