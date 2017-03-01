Zanlı, "Benim Çocuğum Var Mahallede Uyuşturucu Satmasınlar" Dedi

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülerek yakalanan zanlı, "Mahallede uyuşturucu satıyorlar benim de çocuğum...

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülerek yakalanan zanlı, "Mahallede uyuşturucu satıyorlar benim de çocuğum var uyuşturucu satmasınlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14134 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Ahmet T. ile kardeşi Ferhat T. mahallede uyuşturucu sattıklarını ileri sürdükleri Ahmet E. (39) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ferhat T. evden pompalı tüfek alıp gelerek Ahmet E.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet E. ağır yaralanırken, ağabey ve kardeş kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından Ahmet E. mahalleye yakın özel bir hastaneye getirildi. Ancak Ahmet E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet dedektifleri ise zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Dedektifler kısa sürede pompalı tüfeği kullandığı ileri sürülen Ferhat T.'yi yakalarken, ağabeyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ferhat T. yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı buradan sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, basın mensuplarının "neden öldürdün" sorusuna "Uyuşturucu satmasınlar pişmanım yaptığıma. Benim çocuğum var mahallemde uyuşturucu istemiyorum. Satmasınlar uyuşturucu ben istemiyorum" diye yanıt verdi. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı.