"Zarfçı" Dolandırıcılar Yakalandı

Adana'da zarfın içerisine para gibi kestikleri gazete parçalarının üstüne 1 dolarlık banknot koyduktan sonra zarfı yere atıp yaşlı vatandaşları dolandırdığı...

Adana'da zarfın içerisine para gibi kestikleri gazete parçalarının üstüne 1 dolarlık banknot koyduktan sonra zarfı yere atıp yaşlı vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül'de Yüreğir ilçesi, Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Zarf içerisine para gibi kestiği gazete parçalarını koyan Kemal A. gazetelerin en üstüne de 1 dolar koydu. Daha sonra dolandırıcı yaşlı vatandaşları beklemeye başladı. Kemal A., yolda yürüyen Sami B.'yi (60) görünce zarfı yaşlı adamın önüne atarak, "Para buldum, gel bunu paylaşalım" dedi. Gazete kağıtlarını para sanan Sami B. ise dolandırıcıyla ara sokağa girdi. Bu sırada, işbirlikçi Recep A. gelerek "Burada para düşürdüm, siz bu parayı buldunuz. Cebinizdeki parayı çıkarın, bakalım benim param mı" deyip, Sami B.'nin cebindeki 500 lirayı aldı. El çabukluğuyla da, yaşlı adama gazete parçalarını veren iki dolandırıcı daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldı.

Kısa süre sonra, paraların gazete parçası olduğunu anlayan Sami B., polisi aradı.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarından zanlıların kimliklerini tespit etti. Kemal A. ve Recep A.'nın bugüne kadar başta İzmir ve Mersin olmak üzere birçok ilde bu yöntemle yaklaşık 50 kişiyi dolandırdığını, "zarfçılık" yöntemi diye tabir edilen dolandırıcılığı başlatanlar olduğunu tespit etti.

Aynı suçtan çok sayıda sabıkaları olan dolandırıcıların sorgularında, "Sabıkamız var diye iş bulamadık, aç kaldık biz de bu işi yaptık" dediği ileri sürüldü.

Kemal A. ve Recep A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.