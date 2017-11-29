  • BIST 102.068
  • Altın 164,801
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 18 °C

"Zarfçı" Dolandırıcılar Yakalandı

» »
"Zarfçı" Dolandırıcılar Yakalandı
Adana'da zarfın içerisine para gibi kestikleri gazete parçalarının üstüne 1 dolarlık banknot koyduktan sonra zarfı yere atıp yaşlı vatandaşları dolandırdığı...

Adana'da zarfın içerisine para gibi kestikleri gazete parçalarının üstüne 1 dolarlık banknot koyduktan sonra zarfı yere atıp yaşlı vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül'de Yüreğir ilçesi, Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Zarf içerisine para gibi kestiği gazete parçalarını koyan Kemal A. gazetelerin en üstüne de 1 dolar koydu. Daha sonra dolandırıcı yaşlı vatandaşları beklemeye başladı. Kemal A., yolda yürüyen Sami B.'yi (60) görünce zarfı yaşlı adamın önüne atarak, "Para buldum, gel bunu paylaşalım" dedi. Gazete kağıtlarını para sanan Sami B. ise dolandırıcıyla ara sokağa girdi. Bu sırada, işbirlikçi Recep A. gelerek "Burada para düşürdüm, siz bu parayı buldunuz. Cebinizdeki parayı çıkarın, bakalım benim param mı" deyip, Sami B.'nin cebindeki 500 lirayı aldı. El çabukluğuyla da, yaşlı adama gazete parçalarını veren iki dolandırıcı daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldı.

Kısa süre sonra, paraların gazete parçası olduğunu anlayan Sami B., polisi aradı.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarından zanlıların kimliklerini tespit etti. Kemal A. ve Recep A.'nın bugüne kadar başta İzmir ve Mersin olmak üzere birçok ilde bu yöntemle yaklaşık 50 kişiyi dolandırdığını, "zarfçılık" yöntemi diye tabir edilen dolandırıcılığı başlatanlar olduğunu tespit etti.

Aynı suçtan çok sayıda sabıkaları olan dolandırıcıların sorgularında, "Sabıkamız var diye iş bulamadık, aç kaldık biz de bu işi yaptık" dediği ileri sürüldü.

Kemal A. ve Recep A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beton Mikserinin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti29 Kasım 2017 Çarşamba 08:23
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (Tsk) Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 343’ü Asker Olmak Üzere 360 Şüpheli Hakkında Gözaltı Ve Yakalama Kararı Verildi.29 Kasım 2017 Çarşamba 08:13
  • Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü29 Kasım 2017 Çarşamba 08:03
  • Diyarbakır’ın 5 İlçesine Bağlı 42 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı29 Kasım 2017 Çarşamba 07:33
  • İstanbul’da Fetö Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı29 Kasım 2017 Çarşamba 06:53
  • Ülkeye Kaçak Yollarla Giren 75 Şahıs Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 06:48
  • Otomobil Köprülü Kavşaktan Alt Yola Düştü: 2 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 01:28
  • Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 01:08
  • Kandıra Cezaevi Müdürüne Suikast Girişiminde Yakalanan 6 Kişiden 5’i Tutuklandı29 Kasım 2017 Çarşamba 01:08
  • İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 23:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti