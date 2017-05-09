Zarhal Tekstil: 'İş kıyafeti hayat kurtarır'

Samsun'da Atakum ve Kavak İlçeleri'nde ard arda yaşanan iş kazalarının ardından çalışan personelin iş kıyafetinin ne kadar önemli olduğu gündeme geldi. Zarhal Tekstil, iş elbisesinin çalışanın bir nevi çelik yeleği olduğuna ve iş güvenliğine vurgu yaptı

İş kazalarında alınmayan tedbirler ölümle sonuçlanabiliyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2017'nin ilk iki ayında 287 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu konuda işletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında iş kıyafeti büyük önem arz ediyor.

ZARHAL TEKSTİL UYARIYOR

Öyle ki iş kıyafetleri ve güvenlik aparatları sahada çalışanların can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteren kendi içerisinde farklı ürün gruplarına ayrılan iş elbiseleri; çalışan personelin kendisini daha fazla güven ve rahat hissetmesini sağlıyor. Konuyla ilgili olarak genç ve dinamik girişimci ruhuyla; endüstri, özel güvenlik, sağlık ve turizm sektörlerine özel iş giyim tasarımları yapan Samsun'un yerli firması Zarhal Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kurumehmet, önemli uyarılarda bulundu.

İŞ KIYAFETİ SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Kurumehmet, "İş kazalarında çalışanın giymiş olduğu kıyafet bir nevi can yeleği gibidir. Kıfayetinin bol yada dar olması personeli büyük ölçüde etkilemekte, çalışmalarında hareket kabiliyetini arttırmakta yada düşürmektedir. Bu anlamda iş elbisesi her şeyden önce kaliteli ve zorlu çalışma ortamlarına göre dayanıklı olması gerekir. İşin niteliğine bağlı olarak ufak bir zorlamada yırtılacak, kopacak ya da kullanılamayacak duruma gelebilen iş kıyafeti, çalışan için tehlike oluşturacaktır. Kıyafetin seçimi, elbiseyi kullanacak olan işçinin alışkanlıkları ve kendini rahat hissetmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından da büyük önem taşırken, konforu da motive edici olacaktır. Bu anlamda iş güvenliğinde iş kıyafeti seçimine dikkat etmemiz ve uzman kişiler tarafından doğru bilgi alınması gerekmektedir" dedi.