Zarrab bela oldu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde Türkiye’nin başına bir de Zarraf belası çıktı. Bu Zarraf nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyetinin sırlarını teslim aldı? Bunu da çık anlat. Sen devleti yönetiyorsun. Salıya kadar çık bu sorunun cevabını ver” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mezitli ilçesinde toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Amfi tiyatroda düzenlenen törende Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile partililer eşlik etti.

“Bugünlerde Türkiye’nin başına bir de Zarraf belası çıktı” diyen Kılıçdaroğlu, “Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Devletin protokolüne dahil ediliyordu. Bunların devlet anlayışı nedir? Böyle bir rezalet olabilir mi? 16 Kasım’da ABD’ye 2 kez nota verdiler. Zarraf temiz adamdır, bize verin diyorlardı. Zarraf ötünce hain, casus dediler. Paraları alınca iyi, ötünce kötü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı devlet lehine siyasi ve askeri casusluk yaptığı için soruşturma başlattı. Şimdi bir soru daha soruyorum. Bu Rıza Zarraf’a devletin sırlarını, bilgilerini kim teslim etti? Bu bilgileri verirken hükümette kim vardı? Casussa bu bilgileri kim verdi? Hangi parayla bunları satın aldı? Bu Zarraf nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyetinin sırlarını teslim aldı? Bunu da çık anlat. Sen devleti yönetiyorsun. Salıya kadar çık bu sorunun cevabını ver” dedi.