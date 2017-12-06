Zayıflamanın Formülü ’Balon’da

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "30 yılda aldıkları kiloyu 30 günde vermek isteyenler var" dedi.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "30 yılda aldıkları kiloyu 30 günde vermek isteyenler var" dedi. Gümürdülü, kilosu boyuna göre 5 ile 30 arası fazla olanların "mide balonu" yöntemiyle kolaylıkla zayıflayabileceklerini söyledi. Gümürdülü, hem kadın hem de erkekler arasında "Çok uğraştım ancak 8-10 kilo fazlalığımı veremedim" diyenlerin bu yöntemle kolaylıkla zayıflamalarının mümkün olduğunu vurguladı.

Prof. Gümürdülü, yaptığı açıklamada, günümüzde obezitenin (aşırı kiloluluk) önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini bildirdi. Aşırı kilolu kişilerin tedavi için geldiklerinde zayıflamak istediklerini anlatan Gümürdülü, "Aslında isteyen herkes zayıflar ancak obezlerin yüzde 95'i zayıflamak istediğini zannediyor, ancak zayıflamak istemiyor. Problem de buradan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Mideye balon yöntemi

Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasında yer alan "mide balonu" uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gümürdülü, "Bu yöntemde, endoskopi yardımıyla ağızdan yemek borusuna geçilerek mide içine balon yerleştirilir. İşlem, hafif bir anestezi altında gerçekleştirilir. Mide içine ağızdan sönük olarak gönderilen balon, mideye ulaştırıldığında ucuna bağlı tüp aracılığıyla genellikle sıvı ile bazende havayla doldurularak şişirilir ve bağlı olduğu tüpten kolayca ayrılarak mide içinde bırakılır. Hastanın midesinde yaklaşık 2-2,5 porsiyonluk bir dolgunluk hissi oluşturulur. Mide içine konulan balon 6-12 ay sonra çıkarılır. Balon çıkarıldıktan sonra kişi uygun bir diyet ya da egzersiz programını benimsemezse tekrar kilo alabilir" dedi.

Vücut kitle endeksine bakın tedaviyi seçin

Gümürdülü, mide balonu yönteminin her obezite hastasına uygulanmadığına dikkat çekerek, "Bu yöntem, Vücut Kitle Endeksi (VKİ) 40'ın üzerinde olan hastalarda yeterli etkiyi gösteremiyor. Vücut Kitle Endeksi 27 ile 40 arası olanlar mide balonu için uygun olan hasta grupları içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

Gümürdülü, VKİ hesaplama yönteminin çok kolay olduğuna dikkat çekerek, herkesin VKİ puanını öğrendikten sonra bir uzmana danışarak zayıflamak için ideal yöntemi bulmasının doğru olacağına dikkat çekti.

"İnsülin direncini kırmadan zayıflamak çok zordur"

Obezitede en büyük sıkıntının kişilerin 30 yılda aldıkları kiloları 30 günde vermeye çalışmaları olduğuna dikkat çeken Gümürdülü, şöyle devam etti:

"Obezite hastalarının birçoğunda insülin direnci vardır. İnsülin direncini kırmadan zayıflatmak hemen hemen mümkün değildir. Çünkü insülin direnci olan bir kişiyi zayıflatamazsınız, kilo almasını da engelleyemezsiniz. Ancak insülin direnci varsa, tek bir ilaçla da bunu aşmak tamamı ile mümkündür. Ailede şeker hastalığı olanlar ve kilolu olanlar insülin direnci olabilecek potansiyeldeki hastalardır. İnsanların giderek kilo almasının sebebi çok yemekten ziyade, büyük bir kısmında insülin direncinin gelişmesidir. Bundan dolayı kilo alıyorlar. Balon yönteminden başka, cerrahi yöntemle yapılan tüp mide dediğimiz ameliyat da obezite tedavisinde en sık kullanılan ikinci bir yöntemdir. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olanlarda balonun çok etkili olmadığını düşünüyorum ancak ameliyat olmak istemeyenler bu yöntemi tercih edebilirler."