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Zehir Tacirini Tanıklar Ele Verdi, Sanık 12 Yıl Hapis Aldı

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Zehir Tacirini Tanıklar Ele Verdi, Sanık 12 Yıl Hapis Aldı
Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan sanığı, tanıklar ele verirken, 3 tanık 20 TL karşılığında uyuşturucuyu sanıktan...

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan sanığı, tanıklar ele verirken, 3 tanık 20 TL karşılığında uyuşturucuyu sanıktan aldıklarını söylediler. Mahkeme, sanığa 12 yıl hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık T.Ö., tutuksuz sanık S.C. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık T.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcısı olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık S.C. de olay yerine uyuşturucu almak için gittiğini, içici olduğunu belirtti. Dosyada dinlenen 3 tanık, Mayıs ayında Melikgazi ilçesi Beştepeler Mevkiinde sanık T.Ö.'den 20 TL karşılığında uyuşturucu aldıklarını beyan ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık T.Ö.'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi. Tutuksuz sanık S.C. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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