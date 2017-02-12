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Zehir Tacirleri Tutuklandı

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Zehir Tacirleri Tutuklandı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerinin narkotik köpeği Sedef ile yaptıkları aramalarda, yedek lastiğin içinden 5 kilo esrar ele geçirdiği olayla...

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerinin narkotik köpeği Sedef ile yaptıkları aramalarda, yedek lastiğin içinden 5 kilo esrar ele geçirdiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda durdurdukları bir araçta, narkotik köpeği Sedef'in yardımı ile arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda, aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti. Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında işlem başlatılmıştı. Yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Zehir Tacirleri Tutuklandı

Zehir Tacirleri Tutuklandı

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