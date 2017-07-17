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Zehir Tacirlerine 13 Tutuklama

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Zehir Tacirlerine 13 Tutuklama
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 13 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ayda zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 900 adet extacy hap, 210 gram bonzai, 35 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edilen 25 bin TL paraya ise el kondu. Yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan mahkemeye çıkarılan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 30 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve gençleri zehirlemeye yönelik hareket eden zehir tacirlerinin yapılan titiz çalışmalar sonucu her daim hak ettikleri cezayı alacaklarını ifade etti.

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