Zehir tacirlerine geçit yok

Ordu Valisi Yavuz, kentte yürütülen uyuşturucu operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, valilik meclis toplantısında düzenlenen uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, Türkiye'nin ve dünyanın en çok meşgul olduğu konulardan birisinin bağımlılık olduğuna dikkati çekti.

140 KİŞİ TUTUKLANDI

Ordu'da, polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgiler veren Vali Yavuz, "2016 ve 2017 yılında Ordu'da uyuşturucu ile mücadelede neler yapıldığını çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında polis bölgemizde narkotik olaylarla ilgili olarak 508 kişi operasyon gerçekleştirilmiş, 711 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 37'si tutuklanmıştır. 2017 yılında ise 541 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini veren Vali Yavuz, "Bu operasyonlar kapsamında 782 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 103 şahıs ise tutuklanmıştır. Bu yıl içerisinde tutuklanan şahıs neredeyse iki kat artmıştır" dedi.

GÖZ AÇTIRMIYORUZ

Vali Yavuz, 2017 yılında özellikle ele geçirilen uyuşturucu miktarı, tutuklanan ve gözaltına alınan şahısların sayılarında bir artış söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Bunun da anlamı şudur. Emniyet ile jandarma birimlerimizin KOM şubeleri çok etkin şekilde çalışıyor ve bunlara göz açtırmıyor" diye konuştu.