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Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada

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Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Narkotik köpeği Alfa uyuşturucuyu bulurken, evin giriş kapısında 5 kilit olması dikkati çekti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen nisan ayından bu yana yaptıkları istihbarî çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Osmangazi ilçesindeki 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Y.A., H.A., E.B., C.K., B.A. ve E.T. ile birlikte bu şahıslarla irtibatlı oldukları belirlenen M.Ü., E.K., H.Ö., A.Ş. ve S.O. gözaltına alındı. Narkotik köpeği Alfa'nın da yer aldığı operasyonda 492.80 gram bonzai, 144.25 gram esrar, 2.70 gram kokain, 0.50 gram metamfetamin,2 adet hassas terazi, 6 bin 470 lira, 4 adet silah ve 59 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve içici oldukları belirlenen S.T., Ü.M. ve M.K. hakkında işlem yapıldı. Olayın firarisi K.S. ise bir gün sonra yakalandı.

Kapının her tarafına kilit koymuşlar

Öte yandan operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin montlarının cebinden silah çıktığı, evin içine saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği Alfa'nın bulunması yer alıyor. Ayrıca klozete dökülen uyuşturucu ile birlikte zehir tacirlerinin kapıya yaptığı kilit dikkat çekti. Çok sayıda kilidin olduğu kapı, görüntülerde yer aldı.

12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada

Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada

Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada

Zehir Tacirlerine Operasyon Kamerada

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