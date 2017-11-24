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Zeki insanlar daha etkin beyin bağlantılarına sahip

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Zeki insanlar daha etkin beyin bağlantılarına sahip
Zeki insanlarda beynin enformasyon aktarımı sağlayan bölgelerinin beynin geri kalanıyla daha fazla bağlantılıyken, gereksiz enformasyonu ayıklayan bölgelerinin ayrıklığının daha belirgin olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları, zeki insanlarda beynin belirli bölgeleri arasında daha etkin bağlantıların kurulduğunu belirledi.

Almanya'nın Goethe Üniversitesinden araştırmacılar Kirsten Hilger, Christian Fiebach ve Ulrike Basten'in yaptığı araştırmada, zekanın, beynin belirli işlev bölgeleri arasındaki enformasyon (bilgi) etkinliğiyle bağlantısı olduğunu tespit etti.

300 KİŞİNİN MRI TARAMALARI İNCELENDİ
AA'nın haberine göre; araştırma için 300 kişinin MRI beyin taramalarını analiz eden bilim insanları, beynin enformasyon aktarımıyla ilgili bilişsel işlemleri yerine getiren iki bölgesinin (ön insula ve ön singulat korteksi) beynin geri kalanıyla daha etkin bağlantılara sahip olduğunu gözlemledi.

Öte yandan dış beyinin şakak bölgesi ile dış beynin kafatası yan kemiği bölgesi arasındaki, gereksiz bilgiyi filtrelemeye yarayan bitişim bölgesinin ise beynin geri kalanıyla daha gevşek şekilde bağlantılı olduğu görüldü.

BİLİŞSEL ZORLUKLARLA DAHA KOLAY BAŞA ÇIKABİLİYORLAR
Araştırmacılar, zeki insanlarda beynin bağlantılı bölgesindeki etkinliğin daha yoğun, bağlantısız bölgesindeki kopukluğun ise daha belirgin olduğunu tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Ulrike Basten, "Beynin söz konusu bölgelerinin beynin geri kalanıyla farklı bağlaşımlar kurması insanların önemli ve önemsiz bilgileri doğru şekilde ayırmasına yardımcı oluyor. Bu durum bu kişilerin bilişsel zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesini sağlıyor" dedi.

DOĞUŞTAN MI GELİYOR?
Araştırmanın zeki insanlarda görülen beynin ağ özelliklerinin doğuştan mı geldiği yoksa bilişsel etkinlikler aracılığıyla mı geliştiği sorusuna kesin bir yanıt vermediğinin altını çizen Basten, "Bazı bireyler biyolojik yaratılışları gereği akla dayalı davranışa ve daha zorlu bilişsel uğraşlara meyilli olabilirler. Benzer şekilde zorlu bilişsel görevlerle sürekli meşgul olmak da beynin ağ gelişimine olumlu katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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