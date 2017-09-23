Zeki Müren Bursa’da Şarkılarıyla Anıldı

Bursa Osmangazi Belediyesi, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in 21. ölüm yıldönümü nedeniyle anma gecesi düzenledi.

Bursa Osmangazi Belediyesi, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in 21. ölüm yıldönümü nedeniyle anma gecesi düzenledi. Gecede TRT sanatçısı Gökhan Sezer, Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren, 21. ölüm yıldönümünde Bursa'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen gecede anıldı. Anma etkinliğine Şarkıcı Gönül Yazar, Zeki Müren'in aile fertleri, Zeki Müren hayranları ve protokol katıldı. Geceye ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sanata sahip çıkıyoruz. Bu akşam Zeki Müren'in ölümünün 21. yılı, bizler de 14 yıldır bu anma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın değerlerine sahip çıkıyoruz. Söz konusu sanat olunca gençleri boş bırakmıyoruz. Edebiyat ve müzik gibi sanatsal alanlarda yarışmalar organize ediyoruz. Bizim müzik yarışmalarımızda yetişen çocuklarımız İtalya'ya gidip iki defa dünya birincisi oluyorlar" diye konuştu.