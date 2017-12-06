Zeki Müren Doğum Gününde Bodrum’da Anıldı

MUĞLA (İHA) – "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 86'ıncı yaş gününde Muğla'nın Bodrum İlçesin de anıldı.

MUĞLA (İHA) – "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 86'ıncı yaş gününde Muğla'nın Bodrum İlçesin de anıldı. Merhum sanatçının doğum günü anısına verilen konserde adım atacak yer kalmadı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Zeki Müren Sanat Derneği ve Hüseyin Turgut Karabağlar Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzik severler yoğun ilgi gösterdi. İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren'in eserlerinin de aralarında yer aldığı şarkılar seslendirildi. Şef Ahmet Sabancı'nın yönettiği konserde solo şarkılara da yer verildi. Yaklaşık bin kişinin izlediği konserde zaman zaman şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi. Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tıklım tıklım dolarken bazı vatandaşlar yerlere ve sahne yanına ilave edilen sandalyelere oturdu.

Konseri dinlemeye gelen Bodrum'lu müzikseverler yıllar geçmesine rağmen merhum sanatçının coşkuyla anıldığı ve ortamın çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Konseri izleyenler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladılar. Konser sonunda Şef Ahmet Sabancı'ya, teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.