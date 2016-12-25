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Zeljko Obradovic: "Özellikle İkinci Yarıda Çok İyi Oynadığımızı Düşünüyorum"

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Zeljko Obradovic: "Özellikle İkinci Yarıda Çok İyi Oynadığımızı Düşünüyorum"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her zaman bütün oyunculara fırsat verme şansım...

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her zaman bütün oyunculara fırsat verme şansım olduğunda çok mutlu oluyorum" dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor Medical Park'ı 98-78'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sırp çalıştırıcı, "İlk çeyreğin ilk 15 dakikasında rakibimiz çok iyi oynadı. Hem iki sayı hem de 3 sayıda çok iyiydiler. Çok sabırlıydılar. Topu çok iyi kullandılar. bizim savunmamız iyi değildi. Savunmamızı değiştirdiğimiz an maçın seyri de değişti, toparlandık. Maçtaki en iyi reaksiyonu gösterdik. 3. çeyreğin başındaki reaksiyonda hem savunma hem de hücum açısından çok iyi şeyler yaptık. Trabzon çok tipik bir takım. 3 tane uzun ile oynuyorlar. Bu yüzden bizim savunmamız biraz daha farklıydı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her zaman bütün oyunculara fırsat verme şansım olduğunda çok mutlu oluyorum. Evet Ahmet bugün mükemmel oynadı. Her zamanki gibi taraftarlarımız mükemmeldi. Bütün oyunculara verdikleri destek çok güzel ve çok teşekkür ediyorum herkese. 2016'nın son maçıydı kendi salonumuzda. Umarım birkaç gün sonra yeni yıl olacak ve aynı şekilde devam ederiz. Şimdiden herkese güzel bir yıl dilerim. Hem barış içinde hem de güzel bir yıl olsun" diye konuştu.

Ahmet: "Savaşacağım"

Ahmet Düverioğlu, "Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel atmosfer vardı. İyi oynadık. Her zamanki gibi iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Takım olarak iyi oynadık. Elimden geleni yaptım. Hoca beni alırsa oyuna ben elimde geleni yapacağım, savaşacağım" dedi.

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