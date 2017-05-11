Zengin: “Kamuda 13 Bin Engelli Kadrosu Boş”

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, kamuda 13 bin engelli kadrosunun boş olduğunu, bu kadrolara istihdam sağlanması gerektiğini...

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, kamuda 13 bin engelli kadrosunun boş olduğunu, bu kadrolara istihdam sağlanması gerektiğini söyledi.

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Sosyal yaşamda ve çalışma hayatında engellilere gerekli kolaylıkların sağlanması, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturulmaları, sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisidir. Bugün kamuda görev yapan binlerce engelli arkadaşımız özellikle çalışma ortamlarının fiziki şartlarının uygunsuzluğuna rağmen özverili bir şekilde hizmet üretmektedir. Hizmet üretirken karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturarak onların rahat etmesini sağlamak, bazı mali ve özlük hakları konusunda bekledikleri iyileştirmeleri karşılamakta sosyal devletin yerine getirmesi gereken önemli bir hizmettir" dedi.

Zengin, kamuda 13 bin engelli kadrosunun boş olduğunu, bu kadrolara istihdam sağlanması gerektiğini belirtti.

"Bir gün izinle mutlu etmiş olmazsınız"

Engeliler için asansör, rampa ve tuvalet gibi temel ihtiyaçların kurumlarda tam anlamıyla karşılanmadığını belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Kamuda görev yapan engellilerimiz için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli arkadaşlarımızın beklentisi budur. Yoksa Engelliler Haftası'nda bir gün idari izin vererek onları mutlu etmiş olmazsınız. Kalan 364 günleri için "neler yapabiliriz'in derdinde olursanız onları gerçek anlamda mutlu etmiş olursunuz. Türk Sağlık Sendikamız tarafından Devlet Personel Başkanlığı İstatistiklerine dayanılarak 10-16 Mayıs Engeliler Haftası ile ilgili bir araştırma yayınlandı. Araştırmada kamuda görev yapan engelli memurlarla ilgili değerlendirmelere yer verildi. Türk Sağlık-Sen'in araştırmasına göre, Nisan 2017 itibariyle kamuda yüzde 3'lük zorunlu istihdam kuralına göre olması gereken engelli memur kontenjanı sayısı 62 bin 912. Kamuda görev yapan engelli memur sayısı ise 48 bin 947. Hala 13 bin 967 engelli kadrosu boş duruyor. Engelli kadrolarının yüzde 21.2'si hala boş. Engelli istihdamı eksikliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada. Araştırmada kamuda engelli istihdamı kuralına en fazla uymayan kurumlara da yer verildi. 29 bin 4 engelli memur çalıştırması gerekirken 19 bin 768 engelli memur istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı 9 bin 236 eksikle ilk sırada yer alıyor."

"Engelli memurların yüzde 23.5'i kadın"

Milli Eğitim Bakanlığını 9 bin 236 eksikle Adalet Bakanlığının izlediğini ifade eden Zengin, "Bu iki bakanlığın ardından ise Diyanet İşleri Bakanlığı bin 738, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 639 ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 616 eksik engelli istihdamı ile geliyor. Araştırmada kamuda yüzde 3'lük zorunlu istihdam kuralından daha fazla engelli personel istihdam eden kurumlara da yer verildi. 534 engelli personel istihdam etmesi gerekirken bin 185 engelli personel istihdam eden Orman Genel Müdürlüğü engelli duyarlılığı konusunda ilk sırada yer alan kurum. Bu kurumu 61 daha fazla engelli personel çalıştıran İçişleri Bakanlığı, 45 daha fazla engelli personel çalıştıran Ankara Üniversitesi ve 35 daha fazla engelli personel çalıştıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izliyor. Engelli memurların cinsiyetine göre dağılımına bakıldığında ise kamuda görevli engelli personellerden 11 bin 529'u kadın, 37 bin 418'i ise erkek. Kamu kurumları zorunluluk olan yüzde 3 engelli personel istihdamını bir an önce gerçekleştirmeli ve bunun daha da üstünde istihdam sağlamalıdır. Kamu kurumlarında fiziki çalışma koşulları, engelli kamu çalışanlarının hem hizmet vermesi hem de engelli vatandaşlarımızın hizmet alması için düzenlenmelidir. Onlara kolaylık sağlanmalıdır. Türk Sağlık Sen olarak toplumsal hayat ve çalışma yaşamında engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi temennisiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyoruz" dedi.