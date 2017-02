ZEREN: 'KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivasspor deplasmanından üç puanla dönmek istediklerini söyleyerek, “Hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanacağız" dedi

NURİ ASAN'DA SON İDMAN

Dün Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı son taktik çalışmanın ardından Sivasspor maçı hazırlıklarının Samsun etabını tamamlayan Kırmızı-Beyazlılarda moraller yüksek. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, futbolcularıyla yakından ilgilenerek, rakibin eksik ve güçlü yönlerini anlattı. Dün karayolu ile Sivas’a giden Samsunspor, bugün yapacağı son çalışmanın ardından kampa girecek.

RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ

Sportif Direktörü Coşkun Zeren, rakiplerinin gücünü bildiklerini söyleyerek, "Sivasspor ligin güçlü ve iddialı bir takımı. Kendi sahalarında da etkililer. Ancak biz Samsunsporuz. İçeride de dışarıda da her maça kazanmak için çıkarız. Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyoruz. Bizim için de her maç final niteliğinde. Sivas’a hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için de her şeyi yapacağız. Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

TARAFTAR TÜM BİLETLERİ ALDI

Samsunspor taraftarının da Sivas maçına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, kendilerine ayrılan tribündeki tüm biletlerin satıldığını dile getirdi. Taraftar desteğini de deplasmanda yanlarında hissedeceklerini kaydeden Zeren, “Samsunspor büyük bir takım. Puan sıralamasındaki yerimiz hiç önemli değil. Biz bulunduğumuz yerden kurtulacağız. Sivas maçından mutlu dönüp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.