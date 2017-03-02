  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

Zeybek: 'Cezaevileri doldu taştı'

»
Zeybek: 'Cezaevileri doldu taştı'
CHP Samsun Milletvekili Zeybek, son 15 yılda suç oranlarının yükseldiğini öne sürerek "Cezaevleri doldu taştı. Cezaevleri sayısı azalacağı yerde çoğalıyor" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Türkiye genelinde cezaevlerinde mahkum sayısının arttığını öne sürdü. "Cezaevleri doldu taştı" diyen CHP'li Zeybek, "AK Parti iktidarı ülkenin her tarafına ceza evi yaparak, bunlarla övünür oldular, açılış törenleri yaparak, sanki insanlara istihdam alanı yaratıyorlar" dedi. Zeybek, "AK Parti iktidarı ülkeyi doğru yönetemediği için ceza evlerimiz dolmuştur. Ceza evlerinde bulunan; hükümlü ve tutukluların büyük çoğunluğu ekonominin kötü yönetilmesinden borçlarını ödeyemeyenlerle doludur. Toplumu iyi yönetmeyenler insanları birbirleri ile kavga ettiriyor veya borçlandırıyorlar bunların sonucunda ceza evleri tıklım, tıklım dolu işte bu iktidarın 15 yıldaki en büyük kötülüğüdür. Önümüzdeki, günlerde, iktidara muhalefet eden toplumun her kesiminden insanları yargısız ceza evlerine atmaları muhtemeldir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Söz de, karar da milletin'01 Mart 2017 Çarşamba 20:37
  • Hayır konvoyu Kırıkkale'de01 Mart 2017 Çarşamba 20:15
  • Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor01 Mart 2017 Çarşamba 20:11
  • KARAASLAN: SAMSUN BÜYÜK DESTEK VERECEK01 Mart 2017 Çarşamba 20:09
  • Gelişim güçlü hükümetle olur01 Mart 2017 Çarşamba 20:05
  • 'Genç vekillerimiz olacak'01 Mart 2017 Çarşamba 20:02
  • SADEF ünlü ilahiyatçıyı ağırladı01 Mart 2017 Çarşamba 19:58
  • Kaymakam Karadeniz, Kastamonu'ya vali oldu01 Mart 2017 Çarşamba 19:56
  • Akgül: 'Bir kamyon çakıl davası değil'01 Mart 2017 Çarşamba 19:33
  • Gülsan Sanayi'den Erdoğan'a mektup01 Mart 2017 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti