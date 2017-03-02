Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Türkiye genelinde cezaevlerinde mahkum sayısının arttığını öne sürdü. "Cezaevleri doldu taştı" diyen CHP'li Zeybek, "AK Parti iktidarı ülkenin her tarafına ceza evi yaparak, bunlarla övünür oldular, açılış törenleri yaparak, sanki insanlara istihdam alanı yaratıyorlar" dedi. Zeybek, "AK Parti iktidarı ülkeyi doğru yönetemediği için ceza evlerimiz dolmuştur. Ceza evlerinde bulunan; hükümlü ve tutukluların büyük çoğunluğu ekonominin kötü yönetilmesinden borçlarını ödeyemeyenlerle doludur. Toplumu iyi yönetmeyenler insanları birbirleri ile kavga ettiriyor veya borçlandırıyorlar bunların sonucunda ceza evleri tıklım, tıklım dolu işte bu iktidarın 15 yıldaki en büyük kötülüğüdür. Önümüzdeki, günlerde, iktidara muhalefet eden toplumun her kesiminden insanları yargısız ceza evlerine atmaları muhtemeldir" dedi.
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Zeybek: 'Cezaevileri doldu taştı'
CHP Samsun Milletvekili Zeybek, son 15 yılda suç oranlarının yükseldiğini öne sürerek "Cezaevleri doldu taştı. Cezaevleri sayısı azalacağı yerde çoğalıyor" dedi
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