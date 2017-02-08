CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, bazı kurumların Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Zeybek, "Geleceğimizi satıyorlar" dedi

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, bazı devlet kurumlarının yatırımcılara kaynak sağlaması için kurulan Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Zeybek, "Halk Bankası, Ziraat Bankası, THY (Türk Hava Yolları), Botaş, Milli Piyango, Çaykur, Borsa İstanbul, Eti Maden ve At Yarışları gibi birçok şirketin Hazine'ye ait hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Geleceğimizi satıyorlar" dedi.

Milletvekili Zeybek şöyle devam etti; "Halkımızın haklarını korumak, gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmak için CHP olarak; AK Parti iktidarının yapmış olduğu, aceleci politikaların takipçisi olacağız ve halkımızı bilgilendireceğiz. AK Parti 15 yıldır denetimsiz, hukuksuz yaptığı tüm harcamaların hesabını, denetim ve hesap vermekten kaçabilirler, fakat halkımız AK Parti yöneticilerinden gerekli hesabı soracaktır" dedi.