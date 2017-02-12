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Zeybek, ihraçlara tepki gösterdi

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Zeybek, ihraçlara tepki gösterdi
CHP Samsun Milletvekili Zeybek yeni KHK ile eğitimcilerin ihraç edilmesine tepki göstererek, "Üniversitelerden, ihraç ettiğiniz akademisyenler kamuoyunun bilmediği bir darbeye mi? Teşebbüs ettiler" dedi

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, yeni KHK ile eğitimcilerin ihraç edilmesine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. CHP'li Zeybek, "686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özellikle Üniversitelerden akademisyenlerin ihraçları dikkat çekmektedir. Üniversitelerimizde görev yapan dünyanın tanıdığı ve Akademik kariyerlerine saygı duyduğu bilim insanları ihraç edilerek cezalandırılmıştır" dedi.

Milletvekili Zeybek, "Bilim, Evrendeki olguları ele alıp inceleyen, birtakım deneysel yollarla çalışmalar yapan, elde edilen bulguları zaman, zaman tekrar deneysel çalışmalara tabi tutan ve sürekli yenilik arayışında olan pozitif çalışmalardır. Bilim insanları şüphecidir ve özgürlükçüdür, baskı altında yeni buluş yapılamaz. Bilime yıllarını vermiş, Ülkemizde binlerce öğrenci okutarak, bilim insanları yetiştirmiş, Akademik kariyerleri dünyaca kabul edilmiş bilim insanlarına uygulamaya çalıştığınız hukuk dışı yöntemlerle yıldırmaya çalışıyorsunuz" diye konuştu.

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