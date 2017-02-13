Zeybek İle İzmir’i Sallayacaklar

Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 19 Mart'ta düzenlenecek olan Kulüpler arası İzmir İl Yarışmasında...

Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 19 Mart'ta düzenlenecek olan Kulüpler arası İzmir İl Yarışmasında Karşıyaka'yı temsil edecek.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 19 Mart 2016'da Gaziemir'de düzenlenecek olan Halk Oyunları İzmir İl Yarışmasına, kentin farklı bölgelerinden onlarca dans ekibi katılacak. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, 12 kişilik ekip ile yarışmada yer alacak. Denizli yöresinin "Tavas Zeybeği, Acıpayam Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Alyazmam Zeybeği" oyunları ile performans sergilenecek. Yarışmada dereceye giren ekipler, önce bölge daha sonra da Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.