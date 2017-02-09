Zeybek: 'İntihar vakaları artışta'

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, son dönemde intihar vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "Borçlu olan vatandaşlarımız hayatına son veriyor. Bu konuya dikkat çekilmeli" dedi

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, son dönemde intihar vakalarında artış yaşandığını öne sürdü. Kooperatiflerden ve bankalardan faizli borç para alan çiftçi, esnaf, işçilerin intihar ettiklerini öne süren Zeybek " Kooperatiflere ve bankalara borçlandırılan vatandaşlarımız borçlarını ödeyemez duruma düşmüşlerdir. Borçlarını ödemede umudunu yitiren, çiftçi, esnaf, emekli, memur, ev hanımı intihar yolunu seçiyor" dedi.

Milletvekili Zeybek şöyle devam etti, "Borçlu yurttaşlarımıza yapılandırma adıyla, yeni ödeme planı sunuluyor, bu insanlarımız dün borçlarını niçin ödeyememiştir, bu gün nasıl ödeyeceklerdir. Borçlu insanların ekonomik ödeme durumlarında iyileştirmeler yapılması gerekir. İnsanlarımızın gelirlerinde bir artış, ekonomide iyileşen bir durumun olmadığına göre, borçlar katlanarak devam edecektir. Kredi kullandırılırken müşterek kefil alınıyor, asıl borçlunun intiharından sonra kefillerde sıkıntıya düşmektedir. Bu konuua dikkat çekilmeli."