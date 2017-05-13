Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı

Ilısu baraj suyu altında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni Hasankeyf yerleşim alanındaki Kültür Parkı'na taşınarak...

Ilısu baraj suyu altında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni Hasankeyf yerleşim alanındaki Kültür Parkı'na taşınarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pazartesi itibariyle 192 tekerlekli platformdan indirilecek olan Zeynel Bey Türbesi şimdiden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türbeyi yeni yerinde görmek isteyen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Batman'dan ailesiyle beraber türbeyi yeni yerinde ziyaret eden Abdurrahman Şiran, türbenin su altında kalmasını önledikleri için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni eski yerinde çok ziyaret ettik. 40 yıldan beri sürekli ziyaret ettiğimiz bir yerdir. Yeni yerinde de ziyaret ettik yeni yerini de beğendik, büyük bir masraf yapıldı. Ama 600 yıllık bir eser için bu masrafa değer diye düşünüyorum" dedi.

Gaziantep'ten gelen Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Emre Köksalan ise hafta sonu Mardin, Midyat ve Hasankeyf gezisi yapmak için geldiğini Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığını duyunca yerinde görmek istediğini söyledi. Köksalan, "Bu tür değerlerin yerinde korunması taraftarıyım ve bu kadar önemli bir değer keşke taşınmak zorunda kalmasaydı. Ama korunması güzel, böyle bir çalışma yapılmış olması güzel, Avrupa'da da görüyoruz" diye konuştu.

İskoçya'dan ailesini ziyarete gelen Vural Soyvural ise türbenin taşındığını öğrenince yeni yerinde ziyaret etmek istediğin söyledi.

"7 eser daha taşınacak"

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine mükemmel bir şekilde taşındığını belirterek, "Türbe pazartesi günü platformdan indirilerek yerle temas ettirilecek. Dünyanın gözü Hasankeyf'teydi. Daha taşınacak 7 eserimiz daha var bunların da en iyi şekilde taşınması için gerekenin yapılacağına inanıyorum. Bunlar Hamam, İmam Abdullah Zaviyesi, Kızlar Camisi'nin minaresi, El-Rızık Camisi'nin minaresi, Sultan Süleyman Camisi'nin giriş kapısı ve kalenin orta kapısıdır" ifadelerini kullandı.