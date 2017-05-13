  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı

» »
Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı
Ilısu baraj suyu altında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni Hasankeyf yerleşim alanındaki Kültür Parkı'na taşınarak...

Ilısu baraj suyu altında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni Hasankeyf yerleşim alanındaki Kültür Parkı'na taşınarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pazartesi itibariyle 192 tekerlekli platformdan indirilecek olan Zeynel Bey Türbesi şimdiden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türbeyi yeni yerinde görmek isteyen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Batman'dan ailesiyle beraber türbeyi yeni yerinde ziyaret eden Abdurrahman Şiran, türbenin su altında kalmasını önledikleri için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni eski yerinde çok ziyaret ettik. 40 yıldan beri sürekli ziyaret ettiğimiz bir yerdir. Yeni yerinde de ziyaret ettik yeni yerini de beğendik, büyük bir masraf yapıldı. Ama 600 yıllık bir eser için bu masrafa değer diye düşünüyorum" dedi.

Gaziantep'ten gelen Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Emre Köksalan ise hafta sonu Mardin, Midyat ve Hasankeyf gezisi yapmak için geldiğini Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığını duyunca yerinde görmek istediğini söyledi. Köksalan, "Bu tür değerlerin yerinde korunması taraftarıyım ve bu kadar önemli bir değer keşke taşınmak zorunda kalmasaydı. Ama korunması güzel, böyle bir çalışma yapılmış olması güzel, Avrupa'da da görüyoruz" diye konuştu.

İskoçya'dan ailesini ziyarete gelen Vural Soyvural ise türbenin taşındığını öğrenince yeni yerinde ziyaret etmek istediğin söyledi.

"7 eser daha taşınacak"

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine mükemmel bir şekilde taşındığını belirterek, "Türbe pazartesi günü platformdan indirilerek yerle temas ettirilecek. Dünyanın gözü Hasankeyf'teydi. Daha taşınacak 7 eserimiz daha var bunların da en iyi şekilde taşınması için gerekenin yapılacağına inanıyorum. Bunlar Hamam, İmam Abdullah Zaviyesi, Kızlar Camisi'nin minaresi, El-Rızık Camisi'nin minaresi, Sultan Süleyman Camisi'nin giriş kapısı ve kalenin orta kapısıdır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Köroğlu, Mhp İl Başkanlığına Adaylığını Açıkladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediyeleri Kaymakam Yaşar’dan13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Başkan Doç. Dr. Özgökçe’in Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Karakoç Dü’de Öğrencilerle Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Kahraman Şehidin Adı Verilen, Mesire Alanı Tamamlandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Bisikletçiler Edirne’den Didim’e Pedal Çevirecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:58
  • Piteşti Bandosu, Edirne’de13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • Başsavcı Mustafa Alper İçin Eski Görev Yeri İskenderun’da Mevlit Okutuldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • “Suyumuz Güneşten Geliyor” Projesi Toplantısı13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti