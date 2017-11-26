  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Zeytin Ağacından Kayalıklara Düşen Vatandaş 4 Saatte Kurtarıldı

» »
Zeytin Ağacından Kayalıklara Düşen Vatandaş 4 Saatte Kurtarıldı
Muğla'nın Dalman ilçesi Şerefler Mahallesi Karadere mevkisinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş sarp kayalıklara düştü.

Muğla'nın Dalman ilçesi Şerefler Mahallesi Karadere mevkisinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş sarp kayalıklara düştü. Yaralı vaziyette mahsur kalan vatandaşı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaklaşık 4 saatte kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; oğlu Murat Türkmen ile birlikte sahip oldukları ormanlık alandaki zeytinleri toplamaya giden 74 yaşındaki Nazir Türkmen, zeytinlere ulaşmak için çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden kayalıklara düşerek yaralandı. Oğlu Murat Türkmen kendi çabalarıyla babasını kayalıklardan aşağıya indirmeye çalıştı. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı oğlu başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Türkmen'i bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Sedyeye alınan Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak sarp ve kayalıklardan aşağıya indirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Türkmen, Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kalça kısmının kırık olduğu belirtilen Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Türkmen'in oğlu Murat Türkmen yaptığı açıklamada, babasının zeytin toplarken dalın kırılması nedeniyle düştüğünü söyledi. Babasının kayalık zemine düştükten sonra yuvarlandığını söyleyen Türkmen, "Ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim" dedi.

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ise, "Fethiye ve Dalaman ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda hastaya 1,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştık" derken, hastayı sedyeye sabitleyip istasyon yardımıyla kurtardıklarını, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhammed Bebeğin Öldüğü Asansör Faciası Kamerada26 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • İspanya’da Gece Kulübünde Zemin Çöktü: 22 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Cezaevinde Fenalaşan Suriyeli Tutuklu Hastaneye Kaldırılırken Hayatını Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 17:28
  • Bka Yeni Bir Terör Departmanı Oluşturuyor26 Kasım 2017 Pazar 17:13
  • Kız Arkadaşına Laf Atana Benzettiği Polise Saldırdı26 Kasım 2017 Pazar 17:13
  • Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 17:08
  • Samsun’da Sobadan Zehirlenen Anne Ve İki Çocuğu Hastanelik Oldu26 Kasım 2017 Pazar 16:53
  • Silahlı Saldırgan Yakalandı26 Kasım 2017 Pazar 16:38
  • Suç Makinesinin Pişkinliği Pes Dedirtti26 Kasım 2017 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti