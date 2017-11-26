Zeytin Ağacından Kayalıklara Düşen Vatandaş 4 Saatte Kurtarıldı

Muğla'nın Dalman ilçesi Şerefler Mahallesi Karadere mevkisinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş sarp kayalıklara düştü.

Muğla'nın Dalman ilçesi Şerefler Mahallesi Karadere mevkisinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş sarp kayalıklara düştü. Yaralı vaziyette mahsur kalan vatandaşı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaklaşık 4 saatte kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; oğlu Murat Türkmen ile birlikte sahip oldukları ormanlık alandaki zeytinleri toplamaya giden 74 yaşındaki Nazir Türkmen, zeytinlere ulaşmak için çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden kayalıklara düşerek yaralandı. Oğlu Murat Türkmen kendi çabalarıyla babasını kayalıklardan aşağıya indirmeye çalıştı. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı oğlu başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Türkmen'i bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Sedyeye alınan Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak sarp ve kayalıklardan aşağıya indirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Türkmen, Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kalça kısmının kırık olduğu belirtilen Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Türkmen'in oğlu Murat Türkmen yaptığı açıklamada, babasının zeytin toplarken dalın kırılması nedeniyle düştüğünü söyledi. Babasının kayalık zemine düştükten sonra yuvarlandığını söyleyen Türkmen, "Ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim" dedi.

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ise, "Fethiye ve Dalaman ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda hastaya 1,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştık" derken, hastayı sedyeye sabitleyip istasyon yardımıyla kurtardıklarını, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.