Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçısı İhracat Desteklerinde Yüzde 100 Artış İstiyor

Türkiye'ye yıllık 15 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşan Zeytincilik Sektörü, son 15 yılda dikilen ağaçlarla birlikte 177 milyon ağaç varlığına...

Türkiye'ye yıllık 15 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşan Zeytincilik Sektörü, son 15 yılda dikilen ağaçlarla birlikte 177 milyon ağaç varlığına ulaştı. Yeni ağaçlar meyve vermeye başladı. Rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracatı arttırmak için zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, ihracat desteklerinde 2013 yılı öncesine dönülmesini istiyor.

Zeytin ve zeytinyağı ihracat desteklerinin 2013 yılına kadar dolar bazında verildiği bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri Gündeş, "2013 öncesinde ambalajlı zeytinyağına tonda 650 dolar, sofralık zeytinde ise; 260 dolar teşvik veriliyordu. Bugün ise; ihracat destekleri yüzde 50 gerilemiş durumda. Tarihi bir rekoltenin gerçekleştiği 2017/18 sezonunda Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracat çok daha önemli hale geldi. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ihracat desteklerinin yüzde 100 arttırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

2013 yılında ihracatımız rekor kırmıştı

Zeytinyağı ve zeytin ihracat desteklerinin dolar bazında verildiği 2013 yılında 92 bin ton zeytinyağı, 77 bin ton sofralık zeytin ihracatı yaparak Türkiye'de 424 milyon dolar döviz kazandırdıklarının altını çizen Gündeş şöyle devam etti; "İhracat teşviklerinin düşmesi sonrasında o ihracat rakamlarına bir daha ulaşamadık. 2017/18 sezonunda rekoltenin de yüksek olması nedeniyle ihracatı arttırmamız için uygun bir zemin var. İhracat destekleri de 2013 yılındaki seviyelere çıkarsa zeytin ve zeytinyağı ihracatımız ciddi bir ivme kazanır, üreticimizin de yüzü güler."

Sofralık zeytinde üreticiye 1 TL prim verilmeli

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracatçıya verilen desteklerin arttırılması yanında, zeytin üreticisine de prim talepleri olduğunu hatırlatan EZZİB Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri Gündeş, Zeytincilik sektöründe hasat sezonunun başlaması ile birlikte zeytinci yörelerde düzenlenen zeytin hasat şenliklerine katılan siyasilerden zeytine prim verilmesi, zeytinyağına verilen 80 kuruş primin ise 2.5 TL'ye çıkarılması talebinde bulunduklarını dile getirdi.

14 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye'nin sofralık zeytin başkenti Akhisar'da düzenlenen "Dünya Zeytincilik Günü" etkinliklerinde zeytine prim en çok konuşulan konuların başında geldi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Kadri Gündeş ve Mustafa Yıldırım, Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'den zeytine prim verilmesi ve zeytinyağına verilen primlerin arttırılması konusunda destek istedi.

İhracatçıların zeytin üreticisine 1 TL prim verilmesi talebini desteklediğini belirten Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Ankara'da Hükümet nezdinde yürütülecek çalışmalarda zeytin üreticileri ile birlikte hareket edeceğini ifade etti. Berber, "Zeytinyağına prim verip, onun anası zeytine prim vermemek olmaz" diye konuştu.

Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in zeytin üreticisi bir ilin milletvekili olduğunu, zeytin ve zeytinyağı üreticisi ve ihracatçılarının sorunlarına yakından ilgi gösterdiğini ifade eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri Gündeş, zeytincilik sektörünün en önemli gündem maddesi olan zeytine 1 TL prim verilmesi ve zeytinyağına 80 kuruş olan primin 2.5 TL'ye çıkarılması taleplerinde Recai Berber'in desteğinin sonuca ulaşmada öneminin büyük olduğunun altını çizdi.

Avrupalı üretici 6 TL prim alıyor, biz 2.5 TL'ye razıyız

Türkiye'nin son 15 yılda diktiği zeytin ağaçlarının meyve vermeye başlaması ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre zeytinyağında 650 bin ton, sofralık zeytinde ise 1 milyon 200 bin ton rekolteye ulaşacağı bilgisini paylaşan Gündeş, "Bu rekoltenin tüketilmesi için güçlü bir iç piyasa ve güçlü bir ihracata ihtiyaç var. Avrupalı zeytinyağı üreticisine kilogramda 1.32 Avro destek veriliyor. Bu da 6 TL'ye ulaşıyor. Türk zeytin ve zeytinyağına Avrupa ülkelerindeki oranlarda olmasa bile en azından zeytinyağında 2.5 TL, zeytinde ise; 1 TL destek verilmesini talep ediyoruz. Bu talebimize olumlu yaklaşımı nedeniyle Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'e teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.