Türk zeytin ve zeytinyağı Ortadoğu sofralarını süslüyor. 2015-2016 sezonunda 175 milyon 839 bin dolarlık sofralık zeytin ve zeytinyağı ihraç eden Türkiye,...

Türk zeytin ve zeytinyağı Ortadoğu sofralarını süslüyor. 2015-2016 sezonunda 175 milyon 839 bin dolarlık sofralık zeytin ve zeytinyağı ihraç eden Türkiye, bu ihracatının yüzde 31'ini Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdi. Ortadoğu ülkelerine yapılan zeytin ve zeytinyağı ihracatı 53 milyon 637 bin dolara ulaştı.

Türk zeytin ve zeytinyağının Ortadoğu pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek isteyen Zeytin Zeytinyağı Tanıtım Komitesi, Ortadoğu'nun cazibe merkezi Dubai'de 26 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen Dubai Gulfood 2017 Fuarı'na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdi.

Zeytinyağı ihracatımızda Ortadoğu'nun payı yüzde 38'i aştı

Zeytincilik sektörünün, 2015-16 sezonunda 120 milyon 220 bin dolarlık sofralık zeytin, 55 milyon 618 bin dolarlık zeytinyağı ihraç ettiği bilgisini paylaşan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı M. Kadri Gündeş, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında Ortadoğu ülkelerinin payının 21 milyon 339 bin dolar ile yüzde 38'i aştığını kaydetti. "Altın sıvı olarak tanımlanan zeytinyağı ihracatımızda Suudi Arabistan 9 milyon 172 bin dolarlık tutarla ilk sırada" diye konuşan Gündeş, "Suudi Arabistan'ı 4 milyon 206 bin dolar ile Irak ve 3 milyon 534 bin dolarlık dış satımla İran izliyor. Bu ülkeler Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün hedef pazarları. Dubai Gulfood Fuarı'nda ağırlığı Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtıyoruz" diye konuştu.

Irak'ın sofralık siyah zeytin ihracatında 19 milyon 937 bin dolar, yeşil zeytin ihracatında ise 6 milyon 861 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığına işaret eden Gündeş şöyle devam etti: "Irak dışında, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri Türk zeytin ve zeytinyağını yoğun olarak alan ülkeler. Petrol fiyatlarının şu anda içinde bulunduğu seviyeler bu ülkelerin ekonomisindeki canlılığı bir nebze azaltmış olsa da, Ortadoğu pazarındaki konumumuzu korumak adına tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zeytinyağı ihracatı bu sezon rekordan rekora koşuyor

Türkiye'de zeytinyağı rekoltesi 2016/17 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 24 artışla 177 bin ton seviyesinde gerçekleşince ihracatın önü açıldı. Türkiye 1 Kasım 2016 - 31 Ocak 2017 döneminde 10 bin 729 ton zeytinyağı ihracatı karşılığı 37 milyon 176 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Türkiye, 2015-16 sezonunun ilk çeyreğinde ise; 2 bin 157 ton zeytinyağı ihraç etmiş ve 11 milyon 215 bin dolar döviz elde etmişti. Son iki sezonun ilk 3 aylık dilimleri karşılaştırıldığında miktar bazındaki artış yüzde 397, değer olarak artış ise yüzde 231 olarak kayıtlara geçti.

Dubai Gulfood 2017 Fuarı'nda; Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'ni ZZTK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şafi Tunç ile Ege İhracatçı Birlikleri Personeli Ebru Üzülmez temsil etti. ZZTK standını Türkiye'nin Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal'da ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Dubai Gulfood 2017 Fuarı 100 bin metrekarelik alanda kurulurken, 95 bin kişi ziyaret etti. Dubai Gulfood 2017 Fuarı'na 5 bin firma katıldı.