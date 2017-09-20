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Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü Hasan Köşklü Anısına Aydın’da Buluşuyor

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Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü Hasan Köşklü Anısına Aydın’da Buluşuyor
Zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut ve öncelikli sorunları belirlemek ve çözümleri için yol haritası oluşturmak için düzenlenecek 15. Ortak Akıl...

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut ve öncelikli sorunları belirlemek ve çözümleri için yol haritası oluşturmak için düzenlenecek 15. Ortak Akıl ve Güçbirliği Toplantısı Aydın Ticaret Borsası'nın evsahipliğinde Hasan Köşklü anısına yapılacak. 22 Eylül Cuma günü Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm sektör paydaşlarının katılması bekleniyor. Önemli mesajların verileceği toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bir çalıştay düzenlemesi için çağrıda da bulunulacak.

Zeytindostu Derneği tarafından sekiz yıldır düzenlenen ortak akıl toplantılarının 15'incisi Aydın Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Akhisar Ticaret Borsası, Polat Makine ve Armin Çevre sponsorluklarında 22 Eylül Cuma günü Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazasında yaşama veda eden Aydınlı tanınmış zeytin üreticilerinden, Zeytindostu Derneği Kurucu üyesi ve ortak akıl toplantılarının fikir babası Hasan Köşklü anısına düzenlenecek toplantıda sektörel sorunların ortak akılla tespit edilmesinin ardından çözüm yolları belirlenecek.

'Zeytincilik Yasası" da konuşulacak

Üç ay önce yasa tasarısı ile değiştirilmek istenmesi sonucu ülke gündemine oturan Zeytincilik Yasası'nın ve sektörün son 10 yılının konuşulacağı iki oturumdan oluşacak toplantının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tüm sektörü kapsayacak bir çalıştay düzenlemesi çağrısı yapılacak. İl bazında yaklaşık 25 milyon zeytin ağacı varlığıyla bu alanda Türkiye'de ilk sırayı alan Aydın'da yapılacak toplantıyla pek çok konuyu tartışmaya açmak istediklerini söyleyen Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin "Öncelikle 9 yıldır düzenlediğimiz sektörel aklı sistemli hale getiren ortak toplantılarının fikir babası ve moderatörü Hasan Köşklü'yü anıyoruz. Sektörü ve protokolü buluşturacak toplantımıza yoğun bir katılım bekliyoruz. Malum üç ay önce zeytinlikleri ve sektörümüzü ilgilendiren bir yasa tasarısını engelledik. Dolayısıyla Zeytincilik Yasası'nı da ele alacağız, tartışmaya açacağız. Sonuç itibariyle bakanlık tarafından tüm sektörü kapsayan bir çalıştay düzenlenmesini sağlamak istiyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ortak bir çağrıda bulunacağız. Daha önce zeytin ve zeytinyağı üreticisi çeşitli bölgelerde düzenlediğimiz 14 ortak akıl ve güçbirliği toplantısında öne çıkan sorunların bugün ne aşamada olduğunu kıyaslayarak, başarılı veya başarısız olunan konuları belirleyeceğiz. Zeytin ve zeytinyağında son 10 yılı inceleyeceğiz" dedi.

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