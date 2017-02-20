Zeytin Ve Zeytinyağında Uzman Oldular

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından verilen "Zeytin ve zeytinyağında kalite eğitimi'ni tamamlayan kursiyerler alanlarında uzman haline gelirken, sertifikalarını...

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından verilen "Zeytin ve zeytinyağında kalite eğitimi'ni tamamlayan kursiyerler alanlarında uzman haline gelirken, sertifikalarını ilçe protokolünden aldılar.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve Zeytinyağı Tadım Salonu'nda verilen kursa, çeşitli illerden çok sayıda katılım gerçekleşti. Zeytin ve zeytinyağı alanında uzman 3 eğitmen tarafından verilen ve iki gün süren eğitim, sertifika töreni ile sonlandırıldı. Ülkenin farklı bölgelerinden kursa katılan zeytinyağı üreticisi ve tüccarlarına, tadım eğitimi, üretim teknikleri, tarımsal pazarlama, zeytinyağının kimyası ve duygusal analizi gibi konularda ayrıntılı bilgiler verildi ve katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı konusunda uzman haline geldi.

Edremit Ticaret Odası öncülüğünde her ay aralıksız olarak kursların tekrarlanacağı öğrenilirken, sertifika törenine, ilçe protokolü de katılım gösterdi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir Üniversitesi Edremit Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve öğretim görevlilerinin katıldığı törende, bölgenin ihtiyacı olan "Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı'nın Edremit Ticaret Odası tarafından yakın zamanda kurulacağı açıklandı. Edremit bölgesi zeytinyağlarının coğrafi işaretinin alınabilmesi için ticaret odası tarafından çalışmalar yürütüldüğü öğrenilirken, katılımcılara sertifikaları verildi. Tören öncesinde, protokol mensuplarına da zeytinyağı tadımı ile ilgili bilgiler verildi. Protokol mensupları, zeytinyağı içerek tadım yaptı.

Sertifika töreninin ardından, eğitim programı anısına toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kursiyerler ve sunum yapan uzmanlar, program sonrasında açıklamalarda bulunarak, Edremit Ticaret Odası yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımcılar, "Zeytinyağının üretimi, pazarlaması, tüketimi ve tadımı konusunda bölgemizde bilgi kirliliği ve yaptığımız yanlışlar vardı. Bu eksikliklerimizin giderilmesi konusunda Edremit Ticaret Odası tarafından verilen bu eğitimler çok başarılı oldu. Eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği olan odamıza ve destekçilerine teşekkür ediyoruz. Artık zeytin ve zeytinyağı konusunda birer uzman haline geldik. Zeytin ve özellikle zeytinyağı konularında bilgisi yetersiz olan herkesin bu eğitimlere katılmalarını tavsiye ediyoruz" dediler.