Zeytinburnu Liselerarası Spor Turnuvaları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezinin (ZEYGEM) düzenlediği 2. Liselerarası Spor Turnuvaları başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezinin (ZEYGEM) düzenlediği 2. Liselerarası Spor Turnuvaları başladı. Yüzlerce gencin futbol, basketbol ve voleybol branşlarında rekabet edeceği turnuvanın ilk ayağı Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi Spor Salonunda Voleybol Turnuvası ile başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zeytinburnu Kaymakamlığı, ilçedeki gençlerin bir araya gelerek birbirini tanıması, takım çalışması ve kolektif iş becerilerini arttırması, mücadele azimlerini geliştirmesi, profesyonel kulüplere yönlendirilmesi, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması, sportif ve sosyal faaliyetlere özendirilmesi amacıyla başlattığı Liselerarası Spor Turnuvalarının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Bayanlar ve erkekler halinde 2 ayrı klasmanda gerçekleştirilecek olan 2'nci Liselerarası Spor Turnuvaları, futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3 farklı branşta, 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvaların ilk ayağı Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan Voleybol Turnuvası ile başladı.

780 sporcu turnuvada ter dökecek

18 okuldan 48 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvada, voleybol turnuvası 20 Şubat-02 Mart, basketbol turnuvası 13-23 Mart, futbol turnuvası ise 03-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12 erkek basketbol takımı, 8 kız basketbol takımı, 16 kız voleybol takımı, 8 erkek voleybol takımı ve 14 erkek futbol takımının karşılaşacağı turnuvada 492'si erkek, 288'i kız olmak üzere toplam 780 genç sporcu sahalarda ter dökecek.

"Gençlerimizin spora olan ilgisi bizi çok memnun ediyor"

Gençlerin erken yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, "Zeytinburnu Gençlik Merkezi olarak yaptığımız ve ortaya koyduğumuz projelerle gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, sağlıklı ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak bizim en büyük hedefimiz. Bu bağlamda geçen sene düzenlediğimiz liselerarası voleybol, basketbol ve futbol turnuvasını geleneksel hale getirerek bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Gençlerimizin spora olan ilgisi bizi çok memnun ediyor. Bu yılki turnuvalarda 780 gencimizle birlikte olacağız. Bu organizasyonlar sayesinde gençler bir araya geliyor, kaynaşıyor yeni yeni arkadaşlıklar ediniyor. Aynı zamanda turnuva sayesinde yeni yetenekler de keşfedilip kulüplere yönlendiriliyor. Bundan ötürü çok mutluyuz" dedi.

13 Nisan Perşembe günü sona erecek olan Liselerarası Spor Turnuvasında dereceye giren her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri gerçekleştirilecek törende ödüllerine kavuşacak.