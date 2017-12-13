Zeytinburnu’na Uzay Gözlemevi Yapılıyor

Zeytinburnu Belediyesi, 2 bin 800 metrekare üzerine inşa edeceği Gençlik Merkezi'ne uzay gözlemevi kuruyor.

Zeytinburnu Belediyesi, 2 bin 800 metrekare üzerine inşa edeceği Gençlik Merkezi'ne uzay gözlemevi kuruyor.

5 üniversite ve birçok liseye ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediyesi, gençlere yönelik yürüttüğü sportif, kültürel ve bilimsel yatırımlara bir yenisini daha ekledi. 58'inci Bulvar Gökalp Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları hızla devam eden Zeytinburnu Gençlik Merkezi'ne (ZEYGEM) uzay gözlemevi yapmaya hazırlanan Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilerin uzaydaki gelişmeleri daha yakından takip etmesini sağlayacak.

Galerili kütüphane ve münazara odaları

Uzay gözlemevi dışında galerili kütüphane ve atölyeleriyle ücretsiz hizmet verecek olan Gençlik Merkezi'nde, geleceğin bilim insanları münazara odalarında bilimsel konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilecek.

İlçede yaşayan gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, kültür sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesi amacıyla hizmet veren Gençlik Merkezi'nde öğrenciler, animasyon, grafik tasarım, tiyatro, hızlı okuma, piyano, keman, gitar, fotoğraf, kısa film ve yazarlık kurslarının yanı sıra dalış eğitimi, okçuluk, İngilizce ve robot yapımı gibi yaklaşık 40 atölyeden ücretsiz yararlanabiliyor.