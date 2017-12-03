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Zeytinburnu’nda Bulunan Top Mermilerinin İçinden Beton Çıktı

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Zeytinburnu’nda Bulunan Top Mermilerinin İçinden Beton Çıktı
Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkiinde bulunan ve Bomba İmha Uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan 2 tane...

Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkiinde bulunan ve Bomba İmha Uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan 2 tane top mermisinin içinden beton çıktı.

Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkiinde bulunan 2 tane top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldı. Kennedy Caddesi'nin trafiğe kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan top mermilerinin içinden beton çıktı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Kennedy Caddesi çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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