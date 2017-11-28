  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

Zeytinburnu’nda Doğalgaz Patlaması, Paniğe Neden Oldu

» »
Zeytinburnu’nda Doğalgaz Patlaması, Paniğe Neden Oldu
Zeytinburnu'nda daha önceden boşaltılan binada meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe neden oldu.

Zeytinburnu'nda daha önceden boşaltılan binada meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın, kimliği belirsiz kişiler tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Olay, 07.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi üzerine patlama meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgaza müdahale etti. Doğalgaz borusu gaz kaçağına karşı yetkililer tarafından kapatıldı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olması ile, olası bir facianın önüne geçildi.

"Yüksek bir sesle yataktan uyandım"

Sesi duyup sokağa çıktıklarını söyleyen Murat Batmaz, "Yüksek bir sesle yataktan uyandım. Evim arka tarafa bakıyor da oradan sesi yoğun bir şekilde alınca hemen binanın önüne çıktım. Şuradan doğalgazın patladığını gördüm. Ağacın kenarından sadece gaz şeklinde yukarıya doğru çıkıyordu. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsız, Çaldığı Eşyaların Sahibini Öldürdü28 Kasım 2017 Salı 06:28
  • Tsk Tarafından Irak’ın Kuzeyine Hava Harekatı28 Kasım 2017 Salı 06:13
  • Tır Dorsesine Arkadan Çarpan Sürücü, Ölümden Döndü28 Kasım 2017 Salı 04:53
  • Beykoz’da Ahşap Ev Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 00:53
  • Eski Ak Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanının Aracına Bombalı Saldırı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:43
  • Gaziantep’te Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:13
  • Kazada Ölen Kişinin Edremit Liman Başkan Yardımcısı Olduğu Öğrenildi27 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
  • Kayalıklardan Düşen Asker Şehit Oldu27 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
  • Tem’de Otobüsün Çarptığı Pakistanlı Fabrika İşçisi Öldü27 Kasım 2017 Pazartesi 21:38
  • Fetö’nün Kasası Örgüte Yardım Yapmayanları İflasa Zorlamış27 Kasım 2017 Pazartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti