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Zeytinburnu’nda “Ömer Hayyam” Oyunu

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Zeytinburnu’nda “Ömer Hayyam” Oyunu
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Ömer Hayyam'ın hayatını konu alan tek kişilik oyun perde açtı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Ömer Hayyam'ın hayatını konu alan tek kişilik oyun perde açtı. Oyuna Devam Tiyatrosunun sahnelediği "Hayyam" adlı oyunda Emre Narcı, etkileyici performansıyla göz doldurdu.

Ömer Hayyam'ın pek de bilinmeyen, en az şairliği kadar güçlü bir bilim adamı olmasından hareketle kaleme alınan biyografik oyunu Hayyam'ı, Oyuna Devam Tiyatrosu sahneledi. Emre Narcı etkileyici performansı ile göz doldurduğu oyunda, yakın dostu Hasan Sabbah'ın Nizamülmülk ile çatışması sonrasında değer verdiği iki insan arasında kalan Ömer Hayyam'ın hayat, ölüm, cennet, cehennem, varlık ve hakikate dair soruları ve sorgulamaları konu alındı. Oyun, dünden bugüne yalancı cennetler vadederek insanları karanlığa sürükleyen Hasan Sabbah'ların gerçeğine de dikkat çekiyor.

Zeytinburnu’nda “Ömer Hayyam” Oyunu

Zeytinburnu’nda “Ömer Hayyam” Oyunu

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