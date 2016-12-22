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Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi Açılıyor

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Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi Açılıyor
Muratpaşa Belediyesi'nin 4 kurum işbirliğiyle Zeytinköy bölgesi başta olmak üzere çevre mahallerde yılbaşı çelengi üretimiyle sınırlı ev ekonomisini...

Muratpaşa Belediyesi'nin 4 kurum işbirliğiyle Zeytinköy bölgesi başta olmak üzere çevre mahallerde yılbaşı çelengi üretimiyle sınırlı ev ekonomisini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi" 9 Ocak Pazartesi törenle açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, kadınların imece usulü yaptıkları yılbaşı çelenklerle kendi ekonomisini yaratan Zeytinköy ve çevre mahallerde üretimi daha üst seviyelere taşımak için hazırladığı "Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi" projesi 27 Aralık Salı günü ATSO'da düzenlenecek basın tanıtımıyla başlıyor.

Tanıtım toplantısı sonrası Muratpaşa Belediyesi'nce Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde yapılan ve içinde atölyeler ve depoların yer aldığı 135 metrekare genişliğindeki merkezin açılışı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kurumların sorumlulukları

Muratpaşa Belediyesi'nin inşa ettiği eğitim merkezi proje süresince kurs merkezi olarak kullanılacak. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin kurs içeriklerini belirleyeceği proje kapsamında kurslarda görev yapacak öğretmenler Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nce karşılanacak. ATSO bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu ise kadınlara ürünlerini başarı bir biçimde pazarlayabilmek için ihtiyaç duydukları temel girişimcilik, okur-yazarlık, marka oluşturma ve pazarlama gibi konularda 15 saatlik seminerler düzenleyecek.

Ekonomik ve toplumsal sonuçlar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi Projesi'yle Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere Mahalleri başta olmak üzere Zeytinköy olarak bilinen bölgede kadınların şimdilik yılbaşı çelengiyle sınırlı olan el emeğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projeden aile ekonomilerine yönelik katkılarının yanı sıra toplumsal sonuçlar da beklediklerini dile getiren Başkan Uysal, "Zeytinköy Mahallesi'nde Antalya Valiliği, Muratpaşa Kaymakamlığı ve İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleriyle birlikte uygulanan politikalar sonucunda kolay para kazanmaya dayalı, topluma zarar veren anlayış da yaşam alanı bulamaz hale geldi. Projemizin de bu çerçevede önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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