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Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu

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Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu
Muratpaşa Belediyesi, Ankara ve Başkent Üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriyle, Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanlarını en kısıtlı bölgesi...

Muratpaşa Belediyesi, Ankara ve Başkent Üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriyle, Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanlarını en kısıtlı bölgesi Zeytinköy'de, çocuklar için yaz okulu açtı.

Muratpaşa Belediyesi, Ankara ve Başkent Üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yer aldığı program kapsamında Zeytinköy ve çevre mahallerinde anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocuklar için yaz okulu açıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi'nde başlayan yaz okulunda saatler 09.30'u gösterdiğinde ders zili çalıyor ve yaz okulu öğle saatlerinde sona eriyor.

Eğitimlerin başladığı Temmuz'un ilk günlerinde 15 öğrencinin katıldığı yaz okuluna şu an 40 öğrenci yer alıyor. Yaz okulunda her gün ilk ders Türkçe ve okuma-yazma olurken çocuklar dramadan müziğe, resimden matematiğe çeşitli konularda eğitim görüyor. Derslerden canları sıkıldığı anda merkezin bulunduğu parkta oyun saati başlıyor.

Programda gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencisi Ece Nur Turgut, 18 üniversite öğrencisinin bu programa dahil olduğunu belirterek amaçlarının yaşadıkları sosyal çevreden dolayı hem akranları hem ailesi hem de okulla kopukluk yaşayan çocukların topluma daha kolay adapte olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Turgut, programın kendileri içinde çok iyi bir deneyim olduğunu belirterek, "Bölge, Antalya'nın sosyo-ekonomik durumu en kısıtlı olan bir yeri. Çocuklarla birlikte zaman geçirdikçe onlarını soyo-ekonomik seviyesinin farkına varıyor, onlarla konuşmaya başlıyor ve onlarını gözünden bakabiliyoruz" diye konuştu.

Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu

Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu

Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu

Zeytinköy’ün Çocukları İçin Yaz Okulu

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